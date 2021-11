‘Prêmio Networking’ homenageia empresários em noite de gala com apresentação de Luiza Brunet e Leão Lobo

A 8º edição do prêmio acontece no dia 18 de novembro com homenagens a empresários, artistas e personalidades

Com o objetivo de homenagear a todos os empresários, artistas, cientistas, escritores entre outros profissionais, que apesar das dificuldades impostas pela pandemia, mantiveram suas atividades em pé garantindo empregos, renda e produção científica e cultural, a 8º edição do ‘Prêmio Networking’ acontece no dia 18 de novembro na Casa do Ator.



Parte da arrecadação do evento será doada ao Instituto Brasil + Social. Para Gil Santos, comunicador, empresário do futebol e presidente da Craques Master Brasil, organizadora do evento, “o Prêmio Networking comemora a resiliência de empresários que, apesar das dificuldades, criaram novos formatos para seus negócios e não desistiram de produzir. A ideia do prêmio é agraciar pessoas que inspiram e que contribuíram com a produção econômica, social, artística e científica do Brasil”, completa.

A lista de agraciados com o 8º Prêmio Networking é extensa. Foram indicados no segmento esporte: Cafu, pentacampeão; Fabiano Rodrigues, ex-jogador do Fenerbahce da Turquia e atual secretário de esportes da cidade de Cajamar; Junior Pentacampeão; e Robson Invirg, presidente do Atlético Clube de Três Corações.



Recebem o prêmio também Luiza Brunet, empresária e ativista pelos direitos das mulheres; e Leão Lobo, colunista social. No segmento musical, estão listados Targino Gondim, ganhador do Grammy Latino com a canção “Esperando na janela” eternizada por Gilberto Gil; e a dupla sertaneja Gian & Giovanni.

A ONU também sai premiada: Michele Barron, de Dublin, Irlanda, da Organização Internacional de Migração da OIM / ONU, que atua em Brasília. Enquanto o MERCOSUL será representado por Miguel Lujan Paleta, presidente da Câmara do Comércio do Mercosul. Lista de indicações vai de saúde à esportes.