Prêmio Multishow: Som Livre Conquista 11 Indicações para sua Constelação de Talentos

Diversidade de talentos da gravadora em evidência

No anúncio recente do Prêmio Multishow 2023, a Som Livre viu suas estrelas brilharem com um total de 11 indicações, demonstrando a força e diversidade de seu elenco artístico. Entre os finalistas nas sete categorias disputadas, encontram-se grandes nomes do cenário musical, confirmando a gravadora como um celeiro de talentos.

Planet Hemp figura com duas indicações na categoria “Rock do Ano”

Na categoria “Revelação Latam Airlines do Ano,” o cantor e compositor Thiago Pantaleão, uma das principais promessas do pop nacional, foi reconhecido. Além disso, Jonathan Ferr, pianista afrofuturista que mistura o jazz com outros gêneros musicais, está entre os Instrumentalistas do Ano.

Thiago Pantaleão, uma das principais promessas do pop nacional

O hip hop também tem seu espaço, com a música “Ballena” do rapper Vulgo FK entre os finalistas da categoria “Hip Hop do Ano.” Na categoria “Cristã do Ano,” Clovis levou a canção “Ninguém Explica Deus,” em parceria com o cantor gospel Ton Carfi, para a disputa.

Som Livre mostra sua potência no Prêmio Multishow 2023

No universo do samba e pagode, a Som Livre celebra o sucesso da música “Lapada Dela (Ao Vivo),” interpretada pelo grupo Menos É Mais em colaboração com Matheus Fernandes. Essa faixa alcançou um feito inédito para o gênero musical ao atingir o TOP 3 do Spotify Brasil, com mais de 200 milhões de streams. Marília Mendonça também está presente na mesma categoria, com a indicação de “Insônia,” onde participou na faixa de Ludmilla.

A banda Planet Hemp, por sua vez, figura com duas indicações na categoria “Rock do Ano” pelas músicas “DISTOPIA” e “TACA FOGO,” ambas do álbum “JARDINEIROS” lançado pela Som Livre em outubro de 2022.

No gênero sertanejo, a Som Livre ocupa três das seis indicações para o prêmio de “Sertanejo do Ano,” mostrando que é um grande celeiro desse estilo musical. Entre as músicas nomeadas estão “Dói” de Jorge & Mateus, “Oi Balde (Ao Vivo)” de Zé Neto & Cristiano e “Narcisista (Ao Vivo)” das gêmeas Maiara & Maraisa.

A cerimônia do Prêmio Multishow acontecerá no dia 7 de novembro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Com tantas indicações, a expectativa é alta, e a Som Livre está pronta para brilhar no cenário musical brasileiro.