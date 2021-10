Prêmio Jovem Brasileiro contará com shows de grandes artistas e apresentação de Jan Rios e Julyana Lee

A premiação acontece nesta quinta-feira, 28, a partir das 16 horas

A tão querida premiação dos jovens brasileiros chegou com uma programação imperdível. O Prêmio Jovem Brasileiro acontece nesta quinta-feira, 26, a partir das 16 horas. O evento contará com shows de Melim, Melody e muito mais, além de surpresas da Lexa e Luan Santana. A apresentação ficará por conta de Jan Rios e Julyana Lee.

O Prêmio Jovem Brasileiro já acontece há 20 anos e está cheio de novidades nessa edição, sendo uma delas a transmissão multiplataforma antes mesmo da cerimônia começar. Eles farão um “esquenta” nas redes sociais, mostrando até o “red carpet”. O evento contará com 20 apresentadores, entre eles Jan Rios e Julyana Lee, que estão com uma alta expectativa.

“As expectativas são as melhores possíveis, esse ano tem muita atração. Vai ser muito especial! Eu conheço o prêmio desde a minha juventude e sempre quis participar. Esse ano o Guto Melo me deu esse presente do convite. Ele já conhecia o meu trabalho, algumas coisas que eu tinha feito na TV e me convidou por consequência desses trabalhos. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite para fazer parte dessa história de 20 anos do prêmio”, disse o apresentador.

Entre o que o público pode esperar estão muitos shows ao vivo, entrada de famosos no mundo jovem brasileiro e até lançamento de clipe da cantora Lexa. “Serão três horas de transmissão ao vivo dos bastidores do prêmio e também do Red Carpet, então é uma equipe gigantesca envolvida”, contou Jan.



Jan compara o Prêmio Jovem Brasileiro ao carnaval, “Termina um e já começa outro porque é muita coisa pra poder cuidar organizar”

O evento foi idealizado por Guto Melo e acontecerá no Teatro B32, do ZoOme at Hall, a partir das 16 horas. A premiação conta com o apoio da Coordenação de Políticas da Juventude da Cidade de São Paulo e NG Cash. TVZYN e TikTok são os media partners.