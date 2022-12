Prêmio Jatobá: LLYC Brasil vence como Agência Destaque do ano

A agência ainda foi finalista nas categorias Pesquisa de Comunicação, Comunicação Digital e Evento de Comunicação

A LLYC Brasil foi a grande campeã da categoria Agência Destaque do ano 2022 na última edição do Prêmio Jatobá. A categoria especial da premiação confere à consultoria o reconhecimento pela criatividade, excelência e inovação pelo conjunto de projetos ao longo do ano. Além disso, a agência também foi finalista com as campanhas “ESG em dissonância com a sociedade civil”, na categoria Pesquisa de Comunicação, “Esse Menino sou Eu”, na categoria Comunicação Digital e “VTEX DAY”, na categoria Evento de Comunicação, o que reforça o talento e o empenho dos profissionais que atuam na operação no Brasil.

Naira Feldmann e Maíra Fontoura da LLYC Brasil recebem o prêmio da categoria Agência Destaque do ano 2022

O evento tão concorrido contou com a presença de cerca de 300 convidados e foram classificados para etapa final dessa premiação 139 trabalhos concorrendo em 30 categorias. Além desses 30 vencedores, foram também anunciados, na solenidade, os prêmios especiais Destaque, Organizações e Cases do Ano. A premiação, que aconteceu presencialmente, teve a presença de Maíra Fontoura, Diretora de Deep Digital Business, e Naira Feldmann, Diretora da área de Engagement da LLYC Brasil.

Uma das premiações mais importantes do evento, o prêmio de Agência Destaque do ano 2022 passou pela meticulosa avaliação de 57 importantes jurados do mercado de comunicação no Brasil. “Receber esse prêmio é uma grande honra, poder representar a LLYC em mais um reconhecimento do trabalho que vem realizando é gratificante. Este troféu homenageia o talento e a criatividade das equipes que se dedicaram para alcançar resultados tão positivos para nós e nossos clientes. Parabenizo todos os envolvidos nesses projetos e agradeço aos clientes pela confiança”, destaca Naira Feldman.

O prêmio de Agência Destaque do ano 2022 passou pela meticulosa avaliação de 57 importantes jurados do mercado de comunicação no Brasil

Com essa premiação, a consultoria chega a 6 troféus conquistados ao longo do ano. “Este prêmio reconhece o trabalho das equipes que atuam na operação do Brasil, e que seguem agregando criatividade e integração entre as áreas, realizando projetos integrando Saúde, Engajamento, Digital, Criatividade e todas as demais áreas da empresa”, afirma Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil.