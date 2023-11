Prêmio Jabuti 2023 anuncia os 10 semifinalistas de cada categoria

A Câmara Brasileira do Livro divulgou as listas dos concorrentes ao maior prêmio literário do país, que terá sua cerimônia de premiação no dia 05 de dezembro no Theatro Municipal de São Paulo

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) acaba de divulgar as listas dos concorrentes ao maior prêmio literário do país, que terá sua cerimônia de premiação no dia 05 de dezembro no Theatro Municipal de São Paulo.

No total, foram 4.245 obras inscritas para a 65ª edição do Prêmio Jabuti, que contempla 21 categorias distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Ainda neste mês, no dia 21, às 12h, será feito o anúncio dos 5 finalistas de cada categoria. Todas as informações oficiais são compartilhadas pelo site da premiação https://www.premiojabuti.com.br/ .

Os vencedores de cada categoria receberão um troféu e um prêmio em dinheiro de R$5 mil. O autor do Livro do Ano, escolhido entre os vencedores dos eixos Literatura e Não Ficção, receberá um prêmio de R$70 mil, além de passagens e estadia pagas para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, um dos eventos literários mais importantes do mundo.

Focando em novos talentos, também foi criado este ano a categoria Escritor Estreante, para autores que tenham publicado sua primeira obra em língua portuguesa no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, na categoria Romance de Entretenimento ou Romance Literário.

”Seguimos valorizando e reconhecendo a literatura em nosso País. E cada passo desse processo é muito festejado. É sempre uma grande oportunidade de lançarmos luz sobre nossos talentos”, acrescenta Sevani Matos, presidente da CBL.

“Chegar aos dez melhores em cada categoria não foi uma tarefa fácil diante da grande qualidade das obras inscritas. O júri enfrentou o desafio com competência e nos entrega uma lista admirável. É uma alegria poder compartilhar esses primeiros nomes e, no dia 5 de dezembro, vamos conhecer os vencedores em uma cerimônia já consagrada e sempre muito aguardada”, afirma Hubert Alquéres, curador do Prêmio Jabuti.

Entre os semifinalistas estão nomes como Ruy Castro, Zélia Duncan, Julián Fuks, Geovani Martins, Antonio Prata, Drauzio Varella, Marilene Felinto, Thalita Rebouças, Luiz Antonio Simas, Chico Felitti, Laurentino Gomes, Lira Neto e Leonencio Nossa.

O público poderá acompanhar a cerimônia – que é fechada para convidados – em transmissão ao vivo pelo canal da CBL no Youtube. A lista completa dos semifinalistas pode ser conferida no site do prêmio.