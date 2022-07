Prêmio destaca projetos anticorrupção no país e anuncia vencedores nesta quarta (27)

Elaborado pelo INAC, solenidade enquadra quatro categorias, que englobam estudantes, jornalistas e gestores de empresas

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) criou o Prêmio Não Aceito Corrupção para aprofundar a discussão sobre conceitos e soluções práticas relacionadas à corrupção e seu combate no Brasil. Em sua 3ª edição, o concurso anuncia os finalistas de cada uma de suas categorias, premiando estudantes de graduação e pós-graduação, jornalistas e gestores de empresas.

Segundo Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo, é motivo de extrema preocupação que a percepção da sociedade em relação à corrupção venha piorando

Segundo Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo, é motivo de extrema preocupação que a percepção da sociedade em relação à corrupção venha piorando. Segundo a pesquisa “A Cara da Democracia”, financiada pelo CNPq e organizada por um pool de universidades, no atual Governo, para 32% das pessoas entrevistadas a corrupção aumentou muito – e este foi o maior grupo de respondentes. Outros 10% disseram que aumentou um pouco. Ou seja, para 42% aumentou.

Um levantamento realizado pela ONG Transparência Internacional indica que o Brasil caiu duas posições no ranking mundial da percepção da corrupção em 2021. O país ocupava a 94ª posição do ranking em 2020 e caiu para a 96ª, avaliado em 38 pontos, cinco abaixo da média mundial, estimada em 43 pontos. Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia lideram o ranking, com 88 pontos cada, 50 a mais que o Brasil.

Um levantamento realizado pela ONG Transparência Internacional indica que o Brasil caiu duas posições no ranking mundial da percepção da corrupção em 2021

Livianu acredita que o desmantelamento da política anticorrupção no país, com o enfraquecimento da Lei da Improbidade e da Lei da Ficha Limpa, somada à impunidade crescente e inércia do poder público, fizeram crescer a corrupção no país. “O Prêmio Não Aceito Corrupção é um instrumento de reconhecimento àqueles que trabalham na luta anticorrupção, servindo de modelo e exemplo para toda a sociedade”, destaca Livianu.

“O Prêmio Não Aceito Corrupção é um instrumento de reconhecimento àqueles que trabalham na luta anticorrupção, servindo de modelo e exemplo para toda a sociedade”, destaca Livianu

Os melhores de cada categoria serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação do 3º Prêmio Não Aceito Corrupção, que acontece na próxima quarta-feira (27), das 19h às 22h, com transmissão no canal do Instituto Não Aceito Corrupção no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC6dvO328QFhvc0m7TamBJbw) e pelo SBT News.

Para conferir os cinco finalistas de cada categoria, clique aqui. https://www.premionaoaceitocorrupcao.com.br/blog/conheca-os-finalistas/