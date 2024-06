Prêmio Band Cidades excelentes revela as melhores gestões municipais do Brasil

O Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução anuncia na próxima segunda-feira, 1 de julho, os 23 vencedores da etapa nacional em um evento no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). A cerimônia, comandada pelos jornalistas Eduardo Oinegue e Lana Canepa, será transmitida ao vivo, a partir das 20h, no canal oficial da emissora no YouTube e exibida no sábado (6), às 13h45, na tela da Band.

Eduardo Oinegue e Lana Canepa apresentam a edição especial em Brasília – Crédito: Andressa Anholete

A parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila tem o objetivo de transformar a realidade das cidades brasileiras. O instrumento empregado na análise é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data para reunir as informações públicas mais atualizadas, bem como os programas enviados pelas próprias prefeituras por meio do site oficial. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados em uma única nota final. A localidade que recebe mais de 80 pontos é avaliada como excelente.

Edição especial avalia a evolução de municípios brasileiros e será transmitida ao vivo – Crédito: Andressa Anholete

A quarta edição, promovida neste ano de eleições municipais, chegou com mais desafios para os administradores. Pela primeira vez, o estudo foi fundamentado no mandato completo dos governantes. Em constante evolução, o IGMA também passou a contar com 72 indicadores de fontes públicas proporcionando uma visão ampliada e detalhada do chamado Ciclo Virtuoso de Desenvolvimento Humano, que inclui seis pilares estruturais: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Durante a premiação, serão anunciadas as melhores performances nos seis pilares separados em três categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil, e acima de 100 mil habitantes; e no IGMA, que considera a média de notas entre todos os pilares e reconhece a grande vencedora em cinco divisões populacionais – menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil, de 100 mil a 500 mil habitantes, acima de 500 mil e capitais. Os finalistas são os vencedores da etapa estadual.

Os dados podem ser acessados por qualquer cidadão que queira acompanhar o progresso da região onde mora. Para os vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes, considerado o Oscar da gestão pública, esse reconhecimento faz toda a diferença. A iniciativa conta com auditoria externa da empresa BDO Brazil.