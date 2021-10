Prêmio Band Cidades Excelentes premia a cidade de Americana por sua Infraestrutura e Mobilidade Urbana

A cidade de Americana levou o prêmio de Melhor Infraestrutura e Mobilidade Urbana oferecido pelo Grupo Band e Instituto Aquila

O Grupo Band e o Instituto Aquila premiaram a cidade de Americana por melhor Infraestrutura e mobilidade urbana. Americana concorreu na categoria de cidades que possuem acima de cem mil habitantes dentro do estado de São Paulo.

A premiação leva em consideração o tamanho da cidade por números de habitantes e na sequência, dois outros municípios saíram vitoriosos, Jales que está incluída na categoria de cidades que possuem de trinta a cem mil habitantes, seguida por Pontes Gestal que possuí menor número de habitantes, abaixo de trinta mil.

A cidade situada no interior de São Paulo é referência em mobilidade urbana e infraestrutura do ano de 2021 de acordo com Band Cidades Excelentes.

O encontro contou com a presença de João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila; Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo; Cleber Mata, secretário estadual de Comunicação; Itamar Borges, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo; Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM), além de mais de 30 prefeitos.

Entre as notas das cidades premiadas por sua infraestrutura e mobilidade urbana, está Americana com 79,61%, Jales com 79,63% e Pontes Gestal com 86,13%.