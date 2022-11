Prêmio Band Cidades Excelentes elege Águas de São Pedro, Fernandópolis e Santos como vencedoras em ‘Sustentabilidade’

A iniciativa, criada pelo Grupo Band em parceria com o Instituto Aquila, visa agradecer e incentivar a boa gestão e projetos que visem a qualidade de vida da população

A edição de São Paulo do Prêmio Band Cidades Excelentes escolheu, na última quinta-feira (10), as três cidades que melhor se desenvolveram na categoria “Sustentabilidade”, que agrega quesitos como tratamento de esgoto, coleta seletiva, reciclagem de materiais, economia de água, frotas de veículos com baixa emissão, entre outros.



O evento ocorreu no principal estúdio da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação e teve a presença de personalidades importantes.

A primeira cidade vencedora, com menos de 30 mil habitantes, foi Águas de São Pedro, que recebeu o prêmio das mãos de José Rodolpho Neves, Diretor-geral da Band paulista, que entregou o certificado ao prefeito Victor Barboza. A segunda foi Fernandópolis (entre 30 e 100 mil habitantes), onde seu prefeito André Pessuto recebeu o prêmio das mãos de Sara Velloso, diretora-geral da plataforma Orbi.



Por último, Santos (acima de 100 mil habitantes) recebeu o prêmio das mãos de Marcos Francisco, sócio diretor do Instituto Aquila, entregando o certificado nas mãos do prefeito Rogério Santos.

O Prêmio Band Cidades Excelentes, criado pelo Grupo Band em parceria com o Instituto Aquila, visa agradecer e incentivar a boa gestão e projetos que visem a qualidade de vida da população. No dia 30 de novembro será a etapa nacional, que vai eleger as três melhores cidades do Brasil, considerando as cinco categorias populacionais, em um evento sediado no Centro Cultural do Banco do Brasil (DF).