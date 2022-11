Prêmio Amigos do Mercado promove Festa dos Finalistas

Ao todo, 160 finalistas participaram do evento, em São Paulo, que marcou o início da votação

O Prêmio Amigos do Mercado promoveu, na última semana, um encontro entre os finalistas. O evento ocorreu no Sky Terrace Hall, no Itaim Bibi, São Paulo.



De acordo com os organizadores, mais de 300 profissionais estiveram reunidos para estabelecer novas conexões. O evento antecede a noite de premiação das 16 categorias. O encontro em São Paulo reuniu os 160 finalistas do prêmio e marcou o início da votação que durará até o dia 24 de novembro. Para efetuar o voto é preciso acessar a plataforma exclusiva do Amigos do Mercado: comunidade.amigosdomercado.com.br

Festa dos Finalistas marca o início da votação (Foto: Divulgação)



A festa contou com a animação da Banda Volume 12 que apresentou os sucessos do pop rock nacional e internacional, depois foi a vez de um DJ comandar as pick-ups da noite. “ Os convidados puderam curtir o som na companhia do open bar de Tanqueray, TNT e cerveja Itaipava Gold Draft, além das diversas ativações, como a câmera giratória 360º (oferecida pela agência WMCcann), o aconchegante lounge disponibilizado pela NEOOH, o copo fornecido pela Walt Disney Company; e a recepção da equipe do Grupo Record com fotos personalizadas da A Fazenda”, confirmou a assessoria.



A Festa dos Finalistas contou com os patrocinadores: de NEOOH, OPL Digital e Grupo Record; patrocínio de Carrega+, Peach, JCDecaux, b.drops, Kwai for Business, VEX e Warner Bros Discovery; e apoio da Walt Disney Company, Metrópoles e WMcCann.