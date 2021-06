Premiada internacionalmente, Mirela Pizani conquista a web com 2 milhões de seguidores se prepara para lançamento de filme e série

A atriz, que participou da novela ‘Haja Coração’ e da série ‘1 Contra Todos’, está no longa ‘Pra Onde Levam as Ondas’ e na websérie ‘Game Over’: ‘Estava com produções paradas desde o começo da pandemia, não via a hora de voltar a atuar’

Se em 2011 Mirela Pizani nem pensava em produzir conteúdo para a internet, dez anos depois a história mudou e muito e seus quase 2 milhões de seguidores nas redes provam isso. A atriz conquistou o público com a websérie Esconderijo, se descobriu uma gamer durante a pandemia e agora se prepara para duas estrear uma nova produção na web, “Game Over” e também nas telonas, com o filme “Pra Onde Levam as Ondas”.

“Eu estava com 3 produções paradas há mais de um ano por conta da pandemia e queria muito voltar a atuar e dar andamento aos meus projetos. Estou muito feliz”, comemora Mirela, conhecida pelo vasto currículo preenchido com trabalhos na TV como na novela “Haja Coração” (TV Globo), na série “1 Contra Todos” (Fox), atuações nos palcos, até o reconhecimento internacional. Em 2011 ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Teatro no Canadá, com o espetáculo “Nada de Dois – Seis duelos verbais”.

“Game Over”, que estreia no dia 08 de junho no canal da atriz no Youtube, se trata de uma aventura teen e que vai aproximar o público jovem do universo sci-fi- ficção científica. A ideia surgiu de uma conversa entre amigas, que com um time forte, conseguiram elaborar o roteiro e gravar os episódios. “Em uma madrugada conversando com a minha amiga Adriana Paulini Leão, decidimos apostar nessa loucura de produzir uma série sem nenhum outro ator presente em tempo real e com uma equipe extremamente reduzida. Quinze dias depois dessa conversa já tínhamos a primeira versão do roteiro, escrito por ela e pelo Léo Surcin, e também a parceria fechada com duas produtoras de São Paulo: a Ventu Filmes e a Atua Cena”, explica Mirela, protagonista da série.

Atuar para um conteúdo feito para o YouTube não é novidade para ela. Mirela começou a conquistar os internautas com a série “Esconderijo”, lançada em 2017. A websérie já tem 3 temporadas disponíveis na plataforma de vídeo, e também acumula prêmios internacionais dedicados às produções independentes. Por sua atuação em “Esconderijo”, Mirela ganhou o prêmio de melhor atriz do Rio Webfest 2020.

Além de “Game Over”, ela aguarda ainda o lançamento de “Para Onde Levam as Ondas”, o já premiado filme que venceu a categoria “Best Cast Award” (melhor elenco) no Vesuvius International Film Festival na Itália e tem estreia prevista em julho no Brasil, no “Brazil Internacional Film Festival. “O filme traz um humor irônico e viradas surpreendentes em um estilo ainda pouco disseminado no Brasil. Sua estrutura não linear transforma o longa em um quebra-cabeça que prende o espectador e o convida a montá-lo ao longo de sua exibição”, revela.

Game Over

“Game Over”, que estreia hoje no canal da atriz no Youtube, se trata de uma aventura teen e que vai aproximar o público jovem do universo sci-fi- ficção científica.

A série concebida durante o período de isolamento social foi pensada justamente para este momento atípico que estamos vivendo. Com equipe extremamente reduzida, e episódios gravados quase todos com fundo invisível, as artistas precisaram abusar da criatividade para concluir o projeto. “As gravações aconteceram em março, em São Paulo. Foram três dias de filmagem para três meses de finalização. Fizemos muita coisa em chroma-key e contracenar comigo mesma foi bem desafiador e divertido ao mesmo tempo. Trabalhar em um set com equipe reduzida tem a vantagem de deixar tudo mais intimista, e eu fiquei super à vontade”, conta.

Mirela espera repetir o sucesso de “Esconderijo” e conquistar o público com esta produção independente. “Estou muito ansiosa! A gente tá finalizando com todo cuidado, pensando nos mínimos detalhes. É a primeira série de dramaturgia que estreia no meu canal, quero que saia da melhor maneira possível”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o longa-metragem “Pra Onde Levam as Ondas” estreia por aqui em julho, no “Brazil Internacional Film Festival”. Nesta trama, Mirela dá vida à escritora Marina, que vive um momento delicado na carreira, com mais um projeto negado

Cinema

Já o longa-metragem “Pra Onde Levam as Ondas” estreia por aqui em julho, no “Brazil Internacional Film Festival”. O filme, de produção independente, teve a estreia mundial no festival Lift-Off Global Network, no Reino Unido. Na Itália, a produção ganhou o prêmio de melhor elenco no Vesuvius International Film Festival.

Nesta trama, Mirela dá vida à escritora Marina, que vive um momento delicado na carreira, com mais um projeto negado. Em meio à mudança para um novo apartamento, ela descobre rastros de uma história surpreendente. “O filme traz um humor irônico e viradas surpreendentes em um estilo ainda pouco disseminado no Brasil. Sua estrutura não linear transforma o longa em um quebra-cabeça que prende o espectador e o convida a montá-lo ao longo da exibição”, analisa a atriz.

“Pra Onde Levam as Ondas” apresenta a história de Virgil, um introspectivo agente funerário, apaixonado por fotografia. A trama acontece em torno da relação dele com Éden, uma jovem musicista em começo de carreira. Das lentes para uma obsessão, Virgil deve enfrentar antigos demônios para conquistar Éden não só em suas fotos.