Prefeitura do Rio e Mainstreet Records unem forças em pacto pela juventude

Colaboração estratégica visa beneficiar 120 jovens de comunidades cariocas com oportunidades na produção audiovisual e cultural

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou uma parceria estratégica com a Mainstreet Records, a maior gravadora especializada em rap do país, como parte do programa “Pacto Pela Juventude”. A colaboração visa beneficiar 120 jovens de comunidades cariocas, como Cidade de Deus, São Carlos, Cesar Maia, Campo Grande, Rocinha, Bonsucesso, Bangu e Penha.

Dentro do escopo do projeto, os participantes terão acesso a oficinas de formação focadas na produção audiovisual e cultural da vibrante cena carioca. A iniciativa inovadora busca proporcionar oportunidades educacionais e de desenvolvimento para os jovens talentos dessas comunidades, incentivando a expressão artística e a valorização da cultura local.

Cada participante receberá uma bolsa de R$400 como forma de apoio financeiro, possibilitando uma maior participação e dedicação aos cursos oferecidos. Lucas Lang, sócio da Mainstreet Records, destaca: “Esta parceria é mais do que uma colaboração entre instituições; é um compromisso conjunto com o potencial transformador da cultura e da expressão artística na vida dos jovens cariocas. Ao investirmos na formação audiovisual e cultural, estamos construindo não apenas habilidades, mas também oportunidades e um futuro mais promissor para a juventude em nossas comunidades.”

A Mainstreet Records, reconhecida por seu papel fundamental na indústria fonográfica nacional, agora amplia sua influência para além da música, investindo no desenvolvimento integral da juventude carioca. A parceria representa um passo significativo na promoção de oportunidades igualitárias e na construção de um cenário mais inclusivo para os jovens talentos das comunidades menos privilegiadas do Rio de Janeiro.