Prefeitura de Francisco Morato faz doação de terrenos à Santa Casa da cidade, gerida pelo Grupo São Cristóvão Saúde

Doação ocorreu de forma definitiva

Por meio da Prefeita Renata Torres de Sene, de Francisco Morato, recentemente foram doados de forma definitiva terrenos para a Santa Casa de Misericórdia do munícipio, sendo gerida pelo Grupo São Cristóvão Saúde, que tem como Presidente Valdir Ventura. Esses terrenos sofreram estudos e avalições para a definição do que seria feito com o lugar.

“Quando estudamos a viabilidade de assumir a Santa Casa de Francisco Morato, dentre os pontos que necessitavam de regularização, estava o terreno do local, composto por 5 lotes, sendo o prédio do hospital em dois deles”, declara o Presidente/ CEO do São Cristóvão Saúde e Presidente da Santa Casa de Francisco Morato, Engº Valdir Pereira Ventura.

Renata Torres de Sene, Prefeita de Francisco Morato, assinou a escritura de dois terrenos do prédio hospitalar, atingindo mais de 2.000 m² de área, concedidos à Santa Casa, com essa entidade gerida pelo Grupo São Cristóvão Saúde desde o ano de 2021, por Valdir Ventura, Presidente do Grupo.

A doação dos terrenos para a Santa Casa possui um propósito claro, a orientação para a realização de projetos na área da saúde, com foco na construção de Hospital e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, voltado aos habitantes do Município de Francisco Morato. As atividades realizadas no último ano (12 meses) e os resultados atingidos até o momento foram mostrados pelos gestores da Santa Casa para o Presidente Valdir Ventura e para as áreas: Médica, Enfermagem, Financeiro, RH, Ouvidoria e Voluntariado, Hotelaria, Processos e TI, Relacionamento com Governo e Faturamento SUS.