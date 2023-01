O anúncio foi feito através redes sociais de Eduardo Paes, o decreto será publicado amanhã

Nesta terça-feira (03), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a Avenida Radial Oeste, via que circunda o estádio do Maracanã, será rebatizada como Avenida Pelé. O anúncio foi feito em sua conta oficial do Twitter. Ainda, segundo o político o decreto será publicado no Diário Oficial na próxima quarta-feira (4).

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro anuncia que Avenida Radial Oeste passará a se chamar Avenida Pelé. Créditos: Twitter

Entretanto, o novo nome da ainda pode sofrer alterações, já que o prefeito recebeu muitas sugestões nos comentários para que se acrescentasse “Rei” ao nome da avenida, sendo assim, ficaria Avenida Rei Pelé. Paes abriu uma enquete no Twitter que já conta com mais de treze mil votos, sendo 89,6% para que o nome da via tenha a palavra “Rei”.

O verdadeiro nome da via é Avenida Presidente Castelo Branco (político que governou o Brasil entre 1964 e 1967, o primeiro mandatário do Ditadura Militar), mas ela é popularmente conhecida como Avenida Radial Oeste.