Prédio do Senado irá se “coçar” em projeção mapeada para conscientizar sobre dermatite atópica grave.

O objetivo é conscientizar sobre a importância da ampliação do arsenal terapêutico para o tratamento da forma grave da Dermatite Atópica

No dia 29 de novembro, a Colabore com o Futuro, com apoio da Sanofi, projetou imagens no Congresso Nacional que remontam lesões de pele e emitirá sons de “coceira”. O objetivo é conscientizar sobre a importância da ampliação do arsenal terapêutico para o tratamento da forma grave da Dermatite Atópica, condição de pele crônica e inflamatória que se manifesta por meio de coceira, ressecamento, vermelhidão e feridas na pele, afetando 25% das crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Embora comum, estima-se que 41% dos brasileiros desconheçam a doença, segundo levantamento feito pelo Ipec (ex-Ibope).

As projeções serão precedidas por um ato solene com a presença de pacientes e cuidadores, realizado no Congresso Nacional pelo deputado federal Dr. Zacharias Calil, presidente da Frente Parlamentar das Doenças Crônicas de Pele, que tem como objetivo alertar as autoridades de saúde sobre a dermatite atópica.

Existem novos tratamentos para a dermatite atópica, mas eles ainda não estão disponíveis nas redes pública e privada.