Prazer em atender bem: Ivone Valério tem história incrível na Hotelaria

A coordenadora de eventos do maior complexo do sul de Minas Gerais compartilha detalhes da sua trajetória profissional inspiradora

Relaxar com a família, tomar aquele drink gelado ou água de côco, desfrutar de dias de puro descanso e sem preocupações. Por trás desse objetivo de todo hóspede que procura conforto e tranquilidade, existe uma equipe empenhada para que tudo isso aconteça. Comunicar, servir e realizar sonhos. Quando falamos em Hotelaria, todos esses princípios se entrelaçam. Não se trata apenas de um momento, mas sim, de cuidar de todos os detalhes para proporcionar a melhor experiência possível ao cliente.

Ivone Valério conta como lidou com os diversos desafios que a pandemia trouxe para o segmento de Hotelaria no Brasil

Em meados dos anos 2000, Ivone Valério conheceu o universo da Hotelaria, se apaixonou e resolveu estudar mais sobre ele. “Sempre tive paixão por atender, sempre tive um ótimo relacionamento com cliente, desde meu primeiro trabalho, em uma rádio, aos 16 anos. Daí pra frente sempre procurei trabalhar em algo que tivesse ligado a isso. No final dos anos 2000, descobri a hotelaria e resolvi estudar mais sobre. Amor à primeira vista. O prazer de atender e realizar havia se tornado realidade, e desde então, nunca mais me desliguei totalmente”, contextualiza.

Ivone conta que começou no setor comercial hoteleiro e em eventos pequenos, e nesse meio tempo, também apostou na vida de empreendedora. “Empreendi no setor de A&B itinerante, e em uma choperia em Borda da Mata, minha cidade natal, onde permaneci com este projeto, por quatro anos. Em meio a esta jornada, assumi o setor comercial e coordenação de eventos do Grupo Fernandão, em Pouso Alegre (Hotel, Buffet e Espaço de Eventos), onde dediquei realmente meu aprendizado e foi minha primeira vivência no segmento”, relata.

“Empolgação, felicidade e muito gás para realizar e criar sorrisos! Eu amo tudo isso!”, declara

Foi durante essa experiência que Ivone adquiriu base profissional e humana para atingir novos rumos, e ser reconhecida pela dedicação ao seu trabalho. É válido lembrar também que neste meio tempo Ivone produziu, de forma independente, grandes palestras, shows, e atuou em produções de eventos públicos regionais de grande porte.

Pandemia e seus desafios

Com a pandemia de Covid-19, o mundo passou por muitas mudanças e com o segmento da hotelaria não foi diferente. Ivone conta que justamente no auge da pandemia estava em uma das oportunidades mais incríveis da carreira. “Fui convidada a fazer parte de um dos hotéis mais icônicos do Brasil, em Poços de Caldas: o Palace Hotel. Foi uma honra, e depois de muito “namoro”, aceitei. Foi uma fase mágica e de incrível aprendizado. Nesta experiência veio o maior desafio: a pandemia. Trabalho duro, ser muitos braços só tendo dois, mas a satisfação de dormir todos os dias tendo a sensação de dever cumprido.

Fase absurdamente enriquecedora”, relembra.

Com História inspiradora na Hotelaria, Ivone Valério comemora mais uma conquista

Embora tenha sido um momento desafiador, rendeu também boas histórias. Ivone conta como usou a criatividade para realizar um evento na data comemorativa que mais pede contato físico: o dia dos namorados. “Resolvemos dar vida ao hotel e trazer um pouco de amor em uma época tão difícil. Realizamos um evento de dia dos namorados, seguindo todas as normas, claro, porém fomos proibidos de apresentar música ao vivo. Com criatividade e força de vontade de toda equipe, fizemos o show através de live, em um telão. O músico fez a apresentação de dentro de um dos apartamentos, e ainda conseguimos transmitir também para quem não conseguiu comparecer no jantar”, afirma.

Planos para o futuro

Ivone revela que não poderia estar mais feliz profissionalmente. “Há um mês assumi a Coordenação de Eventos do Cenacon, juntamente com o complexo de Resorts Vilage Inn, Golden Park e Thermas Walter World, de Poços de Caldas – MG. Estou hoje assumindo a coordenação de eventos da maior estrutura de eventos do Sul de MG. Hoje faço parte da Rede Nacional Inn”, vibra.

A coordenadora não esconde sua gratidão e divide essa e tantas conquistas com as pessoas que ajudaram. “A todos que me ensinaram nesta jornada. Aos que estão comigo no dia a dia. Aos que me ensinam sempre neste dia a dia e pra sempre. Empolgação, felicidade e muito gás, para realizar, produzir, criar sorrisos! Eu amo tudo isso!”, finaliza.