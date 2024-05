Praticitá celebra 2 anos com almoço especial e música ao vivo!

O fim de semana está chegando e se você ainda não se programou, aqui vai uma sugestão imperdível. Música ao vivo, sorteio de brindes e um menu delicioso: é o que oferece o Praticitá, restaurante self-service da Asa Norte, para celebrar dois anos de funcionamento neste sábado (25/05), em um almoço comemorativo servido das 12h às 15h.

Berinjela e abóbora | Foto por Sundayslices

Os destaques do dia incluem show voz e violão com Maurício Lafite, sorteio de voucher para almoçar no restaurante e tábua de frios do Praticitá Platter, aulas experimentais na Cirqus Acroesportes com matrícula grátis, uma sessão de liberação Miofascial com Adriana Oliveira, especialista no procedimento, e ainda um lindo vaso da Petit Jardin, loja de plantas com design exclusivo.

Bombom de alcatra ao molho funghi | Divulgação Praticitá Bacalhau à portuguesa | Divulgação Praticitá

O evento também vai contar com opções especiais no menu do dia. Entre elas, bacalhau à portuguesa, bombom da alcatra ao molho funghi, pescada amarela assada na crosta de coco ao molho de leite de coco e espinafre, panceta suína, arroz de frutos do mar, berinjela à parmegiana, abóbora assada com gorgonzola, mel e amêndoas, e ainda, um delicioso pastel de camarão. Aos sábados e feriados, o buffet é servido a R$ 94,50 (o kg).

Panceta suína | Foto por Juliano Azevedo

Sobre o restaurante

O Praticitá fica na 716 Norte, bloco F, e conta com espaço amplo e aconchegante, incluindo varanda e salão cobertos, além de uma área exclusiva ao ar livre. A casa tem aproximadamente 140 lugares e oferece uma ampla variedade de grelhados, massas, peixes, sucos e saladas. Com um menu diverso e amplo, são 30 opções de pratos preparados diariamente, incluindo opções vegetarianas e veganas, como o mix de legumes assados no azeite e ervas finas. O restaurante também trabalha com vale alimentação e aceita encomendas.

Mix de legumes | Foto por Juliano Azevedo

Serviço:

Praticitá – Almoço de aniversário

Local: SCRN 716 bloco F loja 48

Horário: 12h às 15h

Informações e reservas: (61) 99295-3254 e @restaurantepraticita