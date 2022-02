Potenciais negócios – Grupo Vila Galé participa de evento da Federação das Câmaras Portuguesas

O grupo é um dos principais grupos hoteleiros portugueses

A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) realizou um encontro de negócios. Um dos participantes foi a equipe do Grupo Vila Galé, rede de hotelaria e agronegócios de Portugal com forte atuação no Brasil. A empresa fez uma apresentação do potencial de negócios da empresa e promete se fortalecer cada vez mais à nível mundial.

O evento contou com a participação de Armando Abreu, Presidente da FCPCB



Além de já ser referência no Brasil, o Vila Galé e integra o ranking das 182 maiores empresas hoteleiras a nível mundial. Possui 36 unidades, sendo 27 empreendimentos espalhados em Portugal e nove hotéis no Brasil. Em novembro de 2021, a marca completou 20 anos de mercado brasileiro e parece já estar colhendo muitos frutos, como a participação no evento da FCPCB.

O evento aconteceu de forma remota, reunindo os associados das 18 câmaras de comércio portuguesas do Brasil e convidados. Além das apresentações empresariais, o encontro contou também com networking entre empreendedores dos dois países. Entre os participantes estava Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé, e Adriana Borges, Diretora Comercial da Rede Vila Galé no Brasil.



O Vila Galé tem 9 hotéis no Brasil, localizados no Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ); Fortaleza e Cumbuco (CE); Salvador e Guarajuba (BA), Cabo de Santo Agostinho (PE), Touros (RN) e São Paulo (SP)



“Esse é um momento importante que a Federação está proporcionando aos empresários. Estamos abrindo um espaço para esse grande grupo português dialogar com os diversos entes da comunidade luso-brasileira sobre gerações de negócios e potenciais de ampliar esses negócios junto a outros setores da sociedade”, destaca Armando Abreu, Presidente da FCPCB.

O grupo fundou também Santa Vitória, empresa para a produção e comercialização de vinhos e azeites de qualidade da região do Alentejo, e a Quinta do Val Moreira, requalificada para enoturismo



O evento agregou muito conhecimento e novos contatos a todos que estavam no local. A Vila Galé se destacou pelos padrões de qualidade e serviço. Isso não é à toa, a empresa conta com diferentes conceitos que espelham os padrões de exigência do Grupo.