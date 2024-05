Posse da nova diretoria do Sindjus marca noite de celebração em Brasília

Em uma cerimônia repleta de discursos emocionantes e promessas de progresso, a nova diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (Sindjus) foi empossada na noite desta quarta-feira (22/5). O evento, realizado no prestigioso Clube Naval, em Brasília, marcou o início do triênio 2024/2027 e contou com a presença de importantes figuras políticas e judiciais do Distrito Federal.

Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Roberval Belinati e o presidente do Sindjus, Costa Neto.

Entre os presentes, estavam o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o senador Izalci Lucas (PL-DF), o deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF), o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Roberval Belinati, o procurador-geral de Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, e o subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Gérson Marques.

Primeiro vice-presidente do Sindjus, Francisco Xavier, o presidente, Costa Neto, e a segunda vice-presidente Gisele Sérgio

O presidente empossado, Costa Neto, utilizou seu discurso para assegurar que o Sindjus continuará firme na defesa dos interesses dos servidores públicos. “Temos a certeza de que nesses três anos iremos conquistar muitas vitórias. O Sindjus hoje é um sindicato renovado, transformado, e à altura das demandas da nossa categoria”, afirmou com convicção.

O assessor especial da presidência do Sindjus, Eduardo Lima, Ednete Bezerra, o advogado Cláudio Lima, Francite Rodrigues, e Valdir Rodrigues da Costa

Ibaneis Rocha, ao tomar a palavra, destacou a contribuição vital do Sindjus para os servidores e o Distrito Federal ao longo dos anos. “É uma alegria imensa ver esse grupo à frente do Sindjus. Eles têm realizado um trabalho excepcional pelos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, e só temos a agradecer por essa parceria que já dura mais de 20 anos. Estou aqui com muita felicidade”, declarou o governador, evidenciando seu apoio contínuo.

Senador Izalci Lucas, o presidente Costa Neto, subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Gérson Marques

A eleição que conduziu a nova diretoria ao poder foi marcada pela significativa participação dos filiados do Sindjus, com mais de 5 mil votos, dos quais cerca de 70% foram em favor da chapa vencedora. Este respaldo expressivo reforça a confiança depositada na nova liderança para enfrentar os desafios dos próximos anos.

O evento não apenas celebrou a posse da nova diretoria, mas também serviu como um marco de união e determinação entre os servidores e seus representantes. Com um ambiente marcado por discursos inspiradores e um sentimento de renovação, a noite simbolizou o começo de um novo capítulo para o Sindjus, cheio de promessas e expectativas para um futuro próspero.

A solenidade no Clube Naval em Brasília, com a presença de autoridades de peso, refletiu a importância e a relevância do Sindjus na defesa dos direitos dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, reafirmando seu papel fundamental no cenário político e social do Distrito Federal.