Portugal Show estreia nova temporada com Junior Lima e Angélica no Multishow

A nova temporada do Portugal Show estreia hoje, trazendo de cara dois convidados de peso: Junior Lima e Angélica. A atração, que vai ao ar toda segunda e quarta, às 23h no Multishow, promete elevar o nível de entretenimento com entrevistas dinâmicas e cenários inusitados.

Rafael Portugal conduz bate-papos descontraídos e surpreendentes

No primeiro episódio, Rafael Portugal recebe Junior Lima para a primeira entrevista da edição, ambientada em um motel. O apresentador e o convidado deixam a timidez de lado e elevam a temperatura no bate-papo que teve de tudo: de quadros dinâmicos à reprodução da icônica foto na banheira que marcou a adolescência do cantor. O cenário íntimo e descontraído serve de pano de fundo para revelações e muita diversão.

Nova temporada de Portugal Show no Multishow começa com Junior Lima e Angélica

Já na quarta-feira (19), Portugal recebe Angélica diretamente de um camelódromo. O cenário improvável será palco para uma conversa pra lá de descontraída, embalada por muita interação com a plateia e risadas garantidas. A escolha dos locais tem como objetivo trazer uma nova dinâmica ao programa, proporcionando momentos únicos e surpreendentes tanto para os convidados quanto para os espectadores.

Além de Junior Lima e Angélica, o Portugal Show receberá durante esta temporada famosos como Cléo, Daiane dos Santos, Heloísa Perissé, Jojo Todynho, Lucio Mauro Filho, Maurício Manfrini, Maria Beltrão, Milton Cunha, Monica Iozzi, Nicolas Prattes, Rômulo Estrela e Tati Machado. A diversidade de convidados promete uma temporada repleta de momentos inesquecíveis e muitas risadas.

A direção geral do programa é assinada por Ian SBF, o roteiro final é de Nigel Goodman, e a produção fica a cargo do Porta dos Fundos, garantindo a qualidade e o humor característicos do grupo.

Portugal Show

Estreia: 17 de junho às 23h no Multishow

Exibição: Segundas e quartas às 23h no Multishow