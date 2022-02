Portugal recebe músicos globais e do Brasil, como Gloria Groove, no LGBT+ Music Festival

O evento acontecerá em solo brasileiro no ano de 2023

Uma festa para celebrar quem você é! É exatamente essa a proposta do LGBT+ Music Festival, que aterrissa em Portugal no mês de julho. O evento acontece entre o dia 1º a 3 e contará com artistas brasileiros, como Gloria Groove e Ludmilla, e outras estrelas internacionais, como Iggy Azalea e Melanie C.

“Nossa relação com o Brasil é muito importante porque somos unidos pela mesma língua, o que contribui para passar a mensagem de diversidade e inclusão”, disse André, embaixador do evento



O festival dá espaço apenas para artistas LGBTQIA+ e aqueles que são aliados da luta contra os preconceitos. Com o Rio Douro como pano de fundo da festa, serão 72 horas de muita música ao vivo, arte, debate e alegria divididos em quatro palcos. Os headliners confirmados até o momento são: Ludmilla, Gloria Groove, Iggy Azalea, Melanie C, Todrick Hall, Peaches, Little Boots, Sammy Jo, Eliza Legzdina, The Illustrious Black, Jodie Harsh e a drag queen Bimini Bon-Boulash.

Em breve novas atrações serão anunciadas



“Porto é uma cidade maravilhosa e segura. Estamos empolgados por oferecer os melhores artistas do mundo, celebrar a identidade e a cultura LGBTQIA+ não somente em festas realizadas em barcos ou rooftops com vistas de tirar o fôlego. Para além da arte, haverá conferências com líderes da comunidade, exposições de pintura, de fotografia e desfiles de moda, é realmente imperdível”, adianta Marco Azevedo, diretor à frente do festival.



Esse tipo de evento é essencial para elevar a diversidade e promover a igualdade, inclusive, LGBT+ Music Festival é um dos primeiros abertamente LGBTQIA+ dedicado à música pop. A expectativa é que o festival receba cerca de 35 mil pessoas de todos os cantos do mundo. Em 2023, será a vez do Brasil receber essa grande festa.



Os headliners confirmados até o momento são: Ludmilla, Gloria Groove, Iggy Azalea, Melanie C, Todrick Hall, Peaches, Little Boots, Sammy Jo, Eliza Legzdina, The Illustrious Black, Jodie Harsh e a drag queen Bimini Bon-Boulash.



“A meta agora é conectar o evento com nosso país e mostrar a nossa comunidade a força de Porto como um destino LGBTQIA+. Mas, claro, estamos muito felizes e já repletos de ideias pensando no formato da edição brasileira, na qual também celebraremos o orgulho com arte, música nacional e internacional e muito pensar”, adianta André Almada, empresário da cena de entretenimento LGBTQIA+ brasileiro.

O festival é realizado pelo Apollon Group e comandado pelo diretor Marco Azevedo

Serviço:

Os ingressos – que começam com pacotes de 119 euros válido para os três dias – já estão em pré-reserva com a possibilidade de compra em lista prioritária.

Para viajantes do Brasil que desejam ir para Porto, o LGBT+ Music Festival tem parceria exclusiva com a TAP Linhas Aéreas e oferece desconto para quem adquirir o ingresso.