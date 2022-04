O evento será realizado de forma virtual na quinta-feira (7), via Google Meet e transmitido no canal da Federação no Youtube, às 11h, horário do Brasil, e às 15h, horário de Portugal

O webinar “Portugal – Negócios e Investimentos” realizado pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), segue com seu ciclo de eventos focado nas oportunidades de negócios e parcerias entre empresários e instituições de Brasil e Portugal. Em sua segunda edição deste ano será apresentada a região das Beiras, localizada no Centro de Portugal.

O evento será realizado de forma virtual na quinta-feira (7), via Google Meet e transmitido no canal da Federação no Youtube, às 11h, horário do Brasil, e às 15h, horário de Portugal. O webinar tem o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), da Câmara de Comércio da Região das Beiras e contará com a participação de empresas filiadas às 18 Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, além de investidores, empresas importadoras e exportadoras, imprensa e outros segmentos econômicos com interesse nesse mercado.

Em sua segunda edição deste ano será apresentada a região das Beiras, localizada no Centro de Portugal.

O projeto Portugal – Negócios e Investimentos tem proporcionado cooperação institucional, intercâmbios comerciais e arrancado elogios de representantes de empresas que têm a oportunidade de conhecer mais a fundo as regiões econômicas de Portugal e suas potencialidades. Nesta edição, os convidados são: Leopoldo Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco; Berta Nunes, Deputada da Assembleia da República Portuguesa; Silvia Massano, CEO do Quiosque do Empresário, Região Beira Alta; António Carlos Albuquerque, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social da Câmara Municipal Cantanhede (Beira Litoral); Pedro Ramos, CEO da KEEPTALENT Portugal; Filipe Rosa, Co-Founder VeraCruz Group; e Ana Correia, Presidente da Câmara do Comércio da Região das Beiras. A abertura do evento será conduzida por Luís Faro Ramos, Embaixador de Portugal no Brasil, Armando Abreu, Presidente da FCPCB, e a moderação será feita por Mauro Costa, Diretor da agência AD2M Comunicação.

Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil – (crédito: Coordenação-Geral de Fotografia da Presidência da República/Divulgação) Leopoldo Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco Luís Faro Ramos e Leopoldo Rodrigues são alguns dos nomes que estarão presentes nesta edição

Para participar do webinar “Portugal – Negócios e Investimentos” é necessário prévia inscrição por meio do link. Para mais informações [email protected] .

Serviço:

Data: 07/04 (quinta-feira)

Hora: 11h (no Brasil) e 15h (em Portugal)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: evento online

Link para inscrição: clique aqui