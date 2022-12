Porto Saúde anuncia a primeira ambulância elétrica do Brasil

Lançamento faz parte do compromisso da companhia de buscar novas formas de contribuir com a preservação do meio ambiente e promover a conscientização da sociedade para a sustentabilidade

A Porto Saúde anuncia a aquisição da primeira ambulância elétrica do Brasil para atendimento aos pacientes do Seguro Saúde. A operação inédita tem previsão de começar ainda esse ano. O investimento da Porto Saúde tem o objetivo de acompanhar as diretrizes firmadas no acordo assinado pela holding Porto, em junho deste ano, com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Hamilton Cardomingo Diretor de Operações da Porto Saúde

“Assim como a Porto Saúde tem o objetivo de ser um porto seguro para a saúde das pessoas e da sua empresa, temos o compromisso de gerar segurança e práticas sustentáveis para a sociedade. Por isso, estamos focados em sempre investir em novas soluções e tecnologias que contribuam para essa construção, e a nova ambulância chega para reforçar esses princípios e valores.”, ressalta Hamilton Cardomingo Diretor de Operações da Porto Saúde. O CEO da Porto Saúde, Sami Foguel, fez o anúncio da ambulância adquirida, através do seu perfil do LinkedIn. “Isso reforça o trabalho incrível que todo o time tem feito para ser cada dia mais um Porto Seguro para a saúde, até nos pequenos detalhes”, disse. Hamilton Cardomingo Diretor de Operações da Porto Saúde

Desde 2017 a Porto vem investindo na compra de veículos elétricos, os quais totalizam hoje 21 carros elétricos na frota da holding. Em 2021 deixamos de emitir 6,2 toneladas de gás carbono equivalente, conforme o Inventário de Gases de Efeito Estufa da Porto, que usa como metodologia o GHG Protocol. O modelo escolhido para a ambulância, JAC iEV750V, possui autonomia de 235 km e 163 cavalos de potência. De acordo com dados da montadora, a bateria tem capacidade de 92,6 kwh e leva cerca de 12h para atingir 100% de recarga ou 8h para alcançar 50%.