Portiolli, Marcão do Povo, Sônia Abrão e Flávio Ricco lamentam a morte do diretor de TV, Roberto Magrão

Roberto Manzoni comandou grandes sucessos do SBT como ‘Viva a Noite’, ‘Domingo Legal’ e a reestreia do ‘Programa do Silvio Santos’

O diretor de televisão Roberto Manzoni, conhecido pelo apelido de Magrão, morreu na madrugada desta sexta-feira (10), aos 74 anos e a causa da morte não foi divulgada. O apresentador Celso Portiolli compartilhou a notícia através de seu Instagram durante a madrugada, e homenageou o trabalho do diretor e amigo.

“Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni. Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil. Vamos sempre lembrar dele com carinho e gratidão por todos os momentos felizes que nos proporcionou. Obrigado Magrão”, escreveu Portiolli.

O apresentador Marcão do Povo também lamentou a perda ao vivo em seu programa ‘Primeiro Impacto’ no SBT, na manhã desta sexta. “Morreu aos 74 anos o ex-diretor de televisão, Roberto Manzoni, o Magrão. Oh, meu Deus! Ele ficou famoso por dirigir diversos programas daqui do SBT. […] Magrão… Eu falava sempre com o Magrão. Ele tinha meu WhatsApp, e eu tinha o dele, e nós ficávamos ali trocando mensagens, pensando em alguns formatos de programa. Então, eu tive uma amizade boa com o Magrão, e estou realmente triste, abalado com a morte desse grande diretor que marcou história na televisão brasileira”.

A apresentadora do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, Sonia Abrão também prestou homenagem ao diretor e relembrou sua parceria de sucesso com Gugu. “Adeus, Roberto Manzoni! Magrão, meu amigo querido, aprendi muito com vc qdo trabalhei, sob sua direção, no Domingo Legal! Obrigada por tudo! Vai voltar a formar aquela dupla imbatível com Gugu lá no céu!”.

O jornalista Flávio Ricco também comentou sobre a perda do diretor em sua conta no X. “Triste saber da morte do Roberto Manzoni, Magrão, por muitos anos diretor de programas do SBT”. Boninho, diretor do Big Brother Brasil da TV Globo comentou a publicação de Sônia Abrão: “Super diretor! Daqueles que não existem mais!!! Craque no que fazia”. O diretor do BBB também comentou a publicação de Portiolli: “profissional talentoso, daqueles que não existem mais. Sabia muito”.

Sobre o diretor

Magrão iniciou a carreira trabalhando nos bastidores da televisão na década de 1970, com Silvio Santos no programa ‘Domingo no Parque’, exibido pela TV Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na década seguinte, Magrão começou a trabalhar no SBT e foi diretor de grandes sucessos da televisão brasileira, como o Viva a Noite como Viva a Noite (1982-1992) e Domingo Legal, tanto sob o comando de Gugu Liberato quanto Celso Portiolli, e trabalhou na reestreia do Programa Silvio Santos, em 2008.

O diretor que também teve uma pela Band nos anos 2000, onde foi diretor do ‘Jogo da Vida’ (2003-2005), apresentado por Márcia Goldschimidt, e trabalhou como apresentador em ‘O Poderoso Magrão’ (2005-2006), na TV Gazeta. Em seguida, Magrão deixou a emissora para se candidatar a deputado federal pelo PDT.

O eterno diretor de TV ganhou fama pelo trabalho brilhante no SBT, para onde retornou em 2007, para dirigir um remake de Viva a Noite, desta vez com Gilmelândia. Além disso, dirigiu o Sabadão no SBT, e deixou o Domingo Legal definitivamente em 2016.