Portal gratuito de finanças da Kamino ajuda founders e CFOs na gestão de startups e scale ups

A fintech Kamino, que oferece um hub financeiro para atender as principais dores de fundadores e diretores financeiros de startups e scale ups no Brasil, lançou recentemente um portal com conteúdos exclusivos sobre finanças, que ajudará na organização financeira das empresas.

A plataforma Kamino Resource Hub oferecerá em um só lugar ferramentas gratuitas para ajudar, na prática, a execução das principais funções de empreendedores e diretores financeiros, facilitando seu dia a dia.

Para Gonzalo Parejo, CEO da fintech, a iniciativa vem ao encontro da principal missão da empresa. “Queremos ajudar empreendedores que estão começando e aqueles que precisam de uma ajuda prática na hora de planejar financeiramente o próprio negócio. A Kamino quer fazer parte da jornada financeira das startups, seja por meio dos serviços que já oferecemos e, agora, também pelos conteúdos valiosos que iremos disponibilizar gratuitamente no portal”.

O portal se divide nas seguintes categorias: Financeiro, Estrutura Corporativa, Fundraising e Dia-a-dia de startup. Entre os recursos que já estão disponíveis no lançamento, destacam-se o Simulador de employee SOPs, que funciona como uma calculadora para orientar o plano de stock options; o Simulador de Cap table pré e pós rodada, que calcula a porcentagem de participação nas ações por investidor, além de um Guia de manutenção offshore para startups, que aborda conceitualmente todas as obrigações fiscais, contábeis e legais que as startups devem seguir para manter suas estruturas corporativas no exterior, bem como seus custos.

Além disso, a plataforma também conta com uma seção de parcerias com uma lista curada de empresas que oferecem produtos e serviços com condições especiais para startups e que são complementares à Kamino. Há várias soluções disponíveis que se somam, como Zendesk, Vindi, entre outras. “Nós indicaremos fornecedores de confiança para que nossos clientes possam escalar seu negócio, passando a focar em seu core business”, explica Gonzalo.

A empresa ainda prevê a atualização constante do Resource Hub, sendo um projeto que trará semanalmente novidades que visam ajudar no dia a dia de empreendedores e diretores financeiros. A ideia é que o produto seja uma grande caixa de ferramentas para a comunidade de startups e scale ups brasileiras.

Para mais informações, basta acessar o site *kamino.com.br/resource-hub*, preencher um cadastro simples e navegar no portal que será atualizado semanalmente com novos recursos para o público.