Por uma cirurgia plástica perfeita pacientes movem-se até o outro lado do mundo

Exames prévios no país de moradia e consulta remota com o médico estão entre os preparativos antes da viagem para o tão esperado procedimento

A iniciativa de passar por uma cirurgia plástica envolve muitos questionamentos e providências. Imagine então se a decisão for por fazer o procedimento em outro país?

Dr. Gerson Luiz Julio, cirurgião plástico

A “loucura” e os planejamentos que parecem não ter fim valem a pena quando a certeza antecipada de um resultado perfeito fala mais alto que as dúvidas e expectativas.

O Dr. Gerson Luiz Julio, cirurgião plástico que atende e opera em Campinas-SP e em São Paulo-SP, tem dezenas de pacientes com este perfil, tanto estrangeiros que vêm para o Brasil em busca da sua fama conquistada por ser um exímio profissional, quantos brasileiros que moram no exterior e confiam plenamente no conterrâneo que opera celebridades e não abrem mão de sua notória experiência.

A empresária mineira Renata de Abreu

A empresária mineira Renata de Abreu, que mora em Miami há mais de oito anos, é uma dessas pacientes. Por ser consultora de Spas e terapeuta Ayurveda desde que vivia no Brasil, Renata ouvia o nome do Dr. Gerson bem antes de se mudar para os Estados Unidos.

“Além de eu ouvir muitos testemunhos do sucesso das suas cirurgias, nas consultas eu vi muitos pós-operatórios e em diversas fases. Algumas clientes tinham operado há três meses, outras há seis meses e outras há um ano e a aparência em todos os casos era sempre surpreendente. Quando chegou a minha vez, não pensei em outro especialista”, contextualiza.

De uma só vez, Renata fez face lifting, atualizou a prótese mamária, fez abdômen e bodytite. “Estou muito satisfeita com o resultado mesmo só tendo passado três meses da cirurgia. Tenho cinco amigas aqui em Miami que agendaram com o Dr. Gerson para fazer as mesmas plásticas que eu fiz”, indica.

Direto da França

Direto de Nice, na França, a naturopata carioca Aline Ducousso, que mora na Europa há cinco anos, também se deslocou para Campinas para operar com o Dr. Gerson. Em pesquisas na internet, Aline encontrou o nome do cirurgião como alguém que tinha grande experiência em reconstrução de mamas. Ela conta que estava procurando um médico que pudesse corrigir uma cirurgia redutora anterior que não tinha ficado boa.

“Eu assisti no YouTube o depoimento encorajador da atriz Fernanda Souza sobre a sua segunda operação de mamas. Daí estudei tudo o que eu pude referente ao doutor e comecei a segui-lo nas redes sociais, onde ele respondia a dúvidas de outras pessoas e muitas vezes essas questões eram minhas também. Pude ver que o Dr. Gerson usa técnicas modernas e isso me gerou confiança”, relata.

A naturopata carioca Aline Ducousso

Entre o início das pesquisas até a cirurgia se passaram dois anos. A credibilidade que o especialista remeteu foi tamanha que Aline fez, num único dia, abdomonoplastia, mastopexia sem próteses, lipoenxertia de glúteo e lipoaspiração no abdômen, torso, interior de coxas e braços.

A primeira consulta foi remota três meses antes do procedimento, período no qual a paciente teve todas as dúvidas sanadas através da internet. O fato de a cirurgia ser na clínica do Dr. Gerson e não em um hospital gerou preocupação em Aline. Mas ela acatou as explicações do doutor sobre a estrutura de hospital que o local oferece, estando apto a socorrer qualquer intercorrência sem necessidade de transferência para outra instituição de saúde.

“Eu destaco ainda todos os procedimentos de prevenção a trombose, um diferencial que não encontrei em outro lugar nas minhas pesquisas”, compara. Depois de 15 dias, Aline viajou para o Rio de Janeiro para rever parentes e depois de 26 dias voltou para a França. “Ambas os trajetos foram tranquilos. Segui as instruções médicas e tive assistência em todas as áreas”, frisa.

Dr. Gerson Luiz Julio é cirurgião plástico, graduado e pós-graduado na Unicamp e mestre em cirurgia na mesma universidade. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) e da Sociedade Ibero Latino-Americana de Cirurgia Plástica. É credenciado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e no Vera Cruz Hospital, em Campinas.