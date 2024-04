Por que cada vez mais famosos estão desistindo da harmonização facial?

Recentemente, o ex-BBB Eliezer chamou a atenção nas redes sociais ao revelar que decidiu reverter a harmonização facial que fez em 2022. Apesar da notícia ter pegado muita gente de surpresa, especialmente pelo fato do marido de Viih Tube ter revelado que sofria de distorção de imagem e que só percebeu as consequências do procedimento quando tirou a barba, ele não é o único que decidiu ficar com o rosto “natural”: Deborah Secco, Lucas Lucco, Gkay, Carlinhos Maia e Gabi Martins também fazem parte desta lista.

CEO da Smile University Matheus Marcondes

Fato é que ao se submeterem a procedimentos estéticos, as celebridades fazem essas tendências se popularizarem e viram referência quando o assunto é plástica. Para o dentista e CEO da Smile University, uma edtech que inovou no mercado de educação no Brasil, e leva conhecimento aos dentistas de todo país, Matheus Marcondes, fazer esse tipo de procedimento exige exames, cautela e qualificação profissional, pois há casos em que a mudança é irreversível. “É possível reverter preenchimentos à base de ácido hialurônico utilizando uma enzima chamada hialuronidase. Esse procedimento é seguro e indolor”, explica.

Antes e depois da Gkay

Quando decidiu fazer a intervenção, Deborah Secco contou que não gostou do resultado. “Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia”, afirmou a atriz na época. Por causa de casos como esses, é importante que os pacientes, antes de tudo, passem por uma avaliação para que o profissional possa analisar toda a anatomia facial da pessoa e, desta forma, evitar que a aparência fique artificial após a harmonização.

Antes e depois do ex-BBB Eliezer

“A harmonização facial pode ser realizada de forma a preservar a individualidade do paciente, mantendo seus traços naturais e beleza única. É essencial que o procedimento seja personalizado, considerando as características específicas de cada pessoa. Dessa forma, é possível alcançar um equilíbrio estético, garantindo sempre o respeito aos limites de saúde e ao bom senso”, diz Marcondes.

