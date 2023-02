Por essa você não esperava: Itaipava lança óculos com abridor de cerveja em parceria com a Chilli Beans

Coleção exclusiva apresenta oito modelos diferentes unindo o que brasileiro ama: cerveja e moda

A Itaipava apresenta aos consumidores para o carnaval um óculos com abridor de garrafa nas hastes. A coleção é exclusiva e começa a ser vendida em fevereiro em todo o país.

Itaipava lança óculos com abridor de cerveja em parceria com a Chilli Beans

Para contar essa história alinhada com o reposicionamento, a marca traz um ensaio assinado pelo fotógrafo e diretor Rodrigo Maltchique, reconhecido por sua multidisciplinaridade e trabalhos icônicos.

Coleção exclusiva apresenta oito modelos diferentes unindo o que brasileiro ama: cerveja e moda

Para Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis, essa parceria reúne duas marcas brasileiras que retratam perfeitamente a estação do ano, que é a cara de Itaipava: o verão.

“Essa collab surge em um momento muito especial para a marca, que vem ampliando sua comunicação com o público, trazendo agora uma nova experiência de consumo para o brasileiro. Os óculos estão lindos, são um acessório indispensável no verão, assim como os abridores de garrafa. Unimos o melhor dos dois mundos”, comenta Danielle.

Coleção exclusiva já está à venda em todo o país

Segundo Caito Maia, fundador da Chilli Beans, o verão é o momento ideal para unir duas marcas que representam brasilidade, jovialidade e inovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caito Maia, fundador da Chilli Beans Alessandra (Lelê) Pereira, diretora de Criação da WMcCann

“Quisemos colocar um pouquinho de pimenta na cerveja que é a cara do verão! Dessa forma, lançamos um produto diferenciado que combina estilo, proteção e versatilidade, para facilitar a vida dos mestres cervejeiros, ou simplesmente de quem vai pular o carnaval nas ruas de todo o país”, comenta Caito.

Ensaio de divulgação da campanha foi assinado pelo fotógrafo e diretor Rodrigo Maltchique Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis

A parceria entre a marca de cerveja e a rede especializada se dá por meio de uma ação criativa assinada pela WMcCann. “O projeto da Itaipava com a Chilli Beans veio do desejo de expandir o público da cerveja, abrindo espaço da marca em outros territórios. Trabalhamos ponto a ponto dessa parceria para que o resultado fosse atingido e alinhado aos desejos das marcas. Por fim, para retratar essa história, convidamos o Maltchique”, conta Alessandra (Lelê) Pereira, diretora de Criação da WMcCann.

A novidade traz uma estratégia robusta de comunicação e mídia com pílulas que funcionam como tutoriais de como usar os modelos exclusivos da coleção. Nas redes sociais, um squad de influenciadores amplifica a divulgação dos novos produtos.

As ações de conteúdo ainda envolvem uma parceria no Pinterest da Chilli Beans. Ainda, entre os dias 24 a 26 de fevereiro o cliente que comprar uma versão do lançamento na flagship da Chilli Beans em São Paulo, na rua Oscar Freire, 1072, Jardim Paulista, ganhará uma Itaipava. Promoção válida enquanto durarem os estoques e permitida apenas para maiores de 18 anos.