Ponte Estaiada será iluminada em prol do Setembro Roxo

A Ponte localizada em São Paulo, será iluminada de roxo, nesta quinta-feira (30), em homenagem ao “Mês Nacional de Conscientização sobre a Fibrose Cística”

A ação é promovida pelo Unidos pela Vida – Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística em parceria com voluntários, associações e apoiadores no Brasil. Neste ano, a campanha trouxe como tema a importância de respirar, com o mote “Respira fundo, pela frente tem muito mundo”, com ações informativas em diversas plataformas: foi realizada uma exposição na estação do metrô Higienópolis-Mackenzie, em São Paulo; houve projeção mapeada na fachada do prédio da FIESP; podcasts nas plataformas de áudio e programas em vídeo no Youtube; entrevistas com profissionais da saúde e pessoas diagnosticadas com fibrose cística.



O Setembro Roxo deste ano acaba, mas as atividades de conscientização promovidas pelo Instituto Unidos pela Vida não param por aí. Até o dia 22 de novembro, por exemplo, acontece o desafio internacional Volta ao Mundo pela Fibrose Cística, com o objetivo de completar um percurso total de 40 mil km, que corresponde a um giro pelo globo terrestre, convocando pessoas para praticar atividades esportivas, com os devidos cuidados (máscara, evitando aglomeração, ao ar livre, entre outros).

A ação é organizada pela Equipe de Fibra, que faz parte do Programa de Incentivo à Atividade Física do Unidos pela Vida e visa a incentivar a prática de exercícios físicos entre pessoas com fibrose cística e público geral.

Todas as informações estão disponíveis no hotsite do desafio, em suas versões em português (www.voltaaomundofc.org.br) inglês (www.aroundtheworldcf.org) e espanhol (www.vueltaalmundofq.org), e no aplicativo da Equipe de Fibra, por meio do qual os participantes podem registrar suas atividades e contabilizar quilometragem para a meta final.