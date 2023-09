Política e religião: websérie debate o Brasil LGBTfóbico e fundamentalista

Encontro inédito para discutir o avanço do discurso anti-LGBTI+ da extrema direita resultou no lançamento da websérie de quatro episódios

A convite do livro “Semente de vida – rejeição e aceitação de filhos/as/es LGBTI+ em lares cristãos”, aconteceu no dia 25 de julho na Nave Coletiva, sede da Mídia Ninja em São Paulo, um encontro inédito para discutir o avanço do discurso anti-LGBTI+ da extrema direita, que cresce sem precedentes no Brasil e no mundo.

Gut Simon, um dos autores do livro Semente de Vida que participaram da websérie

O resultado desse encontro é o lançamento nesta quarta-feira (20), no YouTube da Mídia Ninja, por meio de uma websérie em quatro episódios chamada “Ciclo de Conversas Semente de Vida: alianças progressistas LGBTI+ contra o discurso religioso fundamentalista”.

Bob Luiz Botelho, um dos autores do livro Semente de Vida que participaram da websérie



Especialistas em sexualidade e gênero, direitos humanos, política e teologia, protagonizam o debate capturado na série. “Colocar esses dois campos – progressistas e progressistas religiosos – pra conversar e trabalhar juntos é fundamental pra gente conter a proliferação de um discurso político que faz uso da violência como dispositivo aprovado e “abençoado” por Deus”, diz Gut Simon, autor do livro Semente de Vida e idealizador da websérie.

Livro Semente de Vida

Crédito: Reprodução Internet

O primeiro episódio, “A raiz da violência contra pessoas LGBTI+: família e o discurso religioso fundamentalista”, que estreia nesta quarta-feira, busca entender por que, o Brasil é uma sociedade LGBTfóbica. Angélica Tostes, Bruna Benevides, Cris Serra, Lucas Bulgarelli e Renan Quinalha observam o impacto do discurso fundamentalista, que relaciona a diversidade sexual e de gênero ao “pecado”, na vida de milhares de famílias, e suas implicações políticas, sociais e culturais, para toda a sociedade.

O segundo episódio, “Da rejeição à aceitação: o caminho do amor incondicional em famílias com filhos/as/es LGBTI+”, irá ar no dia 27 de setembro. Alexya Salvador, Bob L. Botelho, Julio Oliveira, Silvia Kreuz e Murilo Araújo observarem as dinâmicas da relação entre pais, mães e pessoas cuidadoras e suas crianças e jovens LGBTI+ em famílias que encontraram possibilidades justas e amorosas de convivência familiar.

O terceiro episódio, com lançamento previsto para 04 de outubro, chama-se “Um novo sentido de Deus: narrativas e alianças progressistas para frear o fundamentalismo”. Ana Carolina Evangelista, Camila Mantovani, Gut Simon, João Moura e Leon Souza observam os desafios de fazer frente aos discursos de uma extrema direita bem articulada e bem financiada, além da necessidade de construir narrativas que dialoguem com a perspectiva da fé, baseadas em uma produção teológica séria, ética, decolonial e ecumênica.

O quarto e último episódio da série, que irá ao ar próximo ao Dia das Crianças em 11 de outubro, aborda o debate mais silenciado de todos os tempos. “Infâncias LGBTI+ e a tentativa de apagá-las: o mito da ideologia de gênero na extrema direita” trata das infâncias que não se enquadram na norma heterossexual e cisgênera e os mecanismos de controle dos corpos e das subjetividades.

“Nosso objetivo com essa websérie é reconhecer que o discurso religioso pode ser veneno ou medicina, chave de exclusão ou inclusão. Se queremos frear o fundamentalismo religioso e construir uma sociedade de acolhimento, justiça e democracia, precisamos fortalecer as alianças com o campo progressista religioso e sua vocação de anunciar um outro Evangelho. Não o da morte e da condenação, mas o da vida e da reconciliação”, afirma Gut.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Lançamento da websérie “Ciclo de Conversas Semente de Vida: alianças progressistas LGBTI+ contra o discurso religioso fundamentalista” de 20/09 a 11/10, sempre às quartas-feiras no canal do Youtube da Mídia NINJA.