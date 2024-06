Poetisa Eva Leite lança livro autobiográfico com poesia e pintura

A poetisa e artista plástica Eva Leite lançará seu novo livro, “Fragmento da Flor”, na quarta-feira, 26 de junho, às 15h, na Casa de Cultura do Varjão. Tetraplégica desde os 20 anos devido a um acidente rodoviário, Eva encontrou na arte um meio de transcendência, utilizando a poesia e a pintura como formas de expressão. Esta é a quarta obra publicada pela autora, que também assina as ilustrações da coletânea.

Eva Leite revela poemas e ilustrações em novo livro

“Fragmento da Flor” reúne poemas autobiográficos que exploram os momentos mais marcantes da vida de Eva. A sinopse destaca a maneira como a poetisa aborda temas como dor, afetos, desejos e vazios, proporcionando ao leitor uma visão íntima de seu universo particular. O lançamento promete um mergulho em um jardim imaginário, onde os versos de Eva florescem com vivacidade.

Lançamento de “Fragmento da Flor” inclui palestra sobre livros impressos e visibilidade feminina na literatura

Além do lançamento do livro, Eva Leite ministrará uma palestra sobre a importância dos livros impressos em tempos de leitura digital. Ela defenderá a relevância do formato físico, ressaltando o prazer único de folhear páginas impressas e o impacto positivo que essa experiência pode trazer para os leitores. “Apesar da valorização crescente da leitura virtual, acredito firmemente no potencial transformador dos livros impressos. O cheiro das páginas recém-impressas faz diferença e pode mudar vidas”, afirma Eva.

A palestra também abordará a representatividade feminina na literatura, incentivando outras mulheres a se tornarem leitoras e autoras. Eva destaca que, apesar de existirem muitas autoras talentosas, o mercado literário ainda enfrenta preconceitos históricos que desvalorizam a escrita feminina. “72% dos escritores no Brasil são homens. Muitas mulheres ainda temem se expor em um mercado que persiste com antigos estigmas sobre a qualidade da escrita feminina”, comenta.

“Fragmento da Flor” foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, além da parceria da Agenda Cultural Brasília. Durante o evento, o livro estará à venda por R$ 15,00.

Após o lançamento, Eva Leite visitará a Escola Classe do Varjão para uma palestra sobre a importância da leitura e a preservação dos livros impressos. Ela apresentará aos estudantes o Sistema Braille e a versão adaptada de “Fragmento da Flor”, promovendo uma experiência inclusiva e educativa. “Muitas crianças nunca tiveram contato com um livro em Braille. Queremos que elas conheçam e manuseiem essa versão adaptada”, conclui Eva.

Serviço:

Lançamento do Livro “Fragmento da Flor”, de Eva Leite

Quando: 26/06, quarta-feira, às 15h

Onde: Casa de Cultura do Varjão – Quadra 02 – Varjão/DF

Entrada: Franca

Programação: Lançamento, palestra e coffee-break