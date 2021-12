”Podemos estar em fases diferentes ou vir de berços diferentes, mas somos todos iguais”, destaca o magnata de franquias Wilton Bezerra

Filho de retirantes nordestinos, o empreendedor mostra que menos faturando muito não perde sua essência e humildade

Hoje em dia o que mais as pessoas buscam é a liberdade para trabalhar, tanto é que o empreendedorismo teve um crescimento significativo de 6% durante a pandemia em comparação a 2019 — de acordo com Ministério da Economia. E quando falamos sobre o assunto, logo um nome vem à cabeça: Wilton Bezerra.

O CEO da Universal Franchising começou sua vida profissional como balconista de lanchonete preparando lanches e na limpeza, em Guarulhos (SP), onde nasceu. Em seguida, trabalhou em uma empresa de logística, área esta que se identificou e inseriu em seus estudos. Aos 20 anos de idade, começou a empreender na área e viu, ali, a chave para mudar sua vida. “É uma alternativa de virada na vida, principalmente para quem veio de uma família humilde como a minha [de retirantes nordestinos], porque gera emprego, emprego gera dignidade, que gera vidas”, conta Bezerra.





Seu sonho sempre foi construir um negócio para empregar muitas pessoas, liderar grandes times e viajar o Brasil e o mundo e hoje se realiza, apaixonado, por conseguir alcançar seu objetivo e por ver famílias sendo transformadas com mais qualidade de vida e desenvolvimento.

Atualmente, Wilton mora no Sul de Minas Gerais e sua holding se transformou em S/A com seis empresas em seu grupo: Cherin Bão, Togo e a Culinária Mineira, no ramo alimentício; e Depile-se, Showbrancelhas e Beautyb, no ramo da estética. O objetivo está em adquirir redes menores e empresas com potencial de crescimento e propósito alinhas com o da holding. Além de ter o sonho profissional de gerar vinte mil empregos no Brasil e partir para a expansão internacional das empresas.







Wilton também tem ganhado espaço nas redes sociais, com mais de setenta mil seguidores no Instagram (@wiltonbezerra) e tem feito muito sucesso com seu podcast PodcastX, (https://opodcastx.com.br/), onde fala sobre empreendedorismo e negócios contando suas vivências. “Acredito que minha história e minhas experiências podem estimular mais pessoas a empreenderem, quanto mais empreendedores, mais geração de empregos e mais dignidade”, detalha o empreendedor, que também tem um canal no Youtube (youtube.com/OWiltonBezerra) dando dicas e conselhos para novos empreendedores.



E sobre como começar a empreender, Wilton aconselha: “Ter alguma habilidade no ramo [primeiro passo] — se esse ramo estiver ligado a uma paixão melhor ainda — e fazer um plano de longo prazo para não se desviar no caminho”. Mas Wilton deixa um alerta: “Acredito que o empreendedorismo é para quem está disposto a trabalhar mais que os outros. Muitas vezes no início sacrificar o convívio, diversão, lazer — não para sempre, mas em alguns momentos isso é necessário. Sendo assim não acredito que seja para todos, nem todos estão dispostos a pagar esse preço”, finaliza.