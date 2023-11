Pode fazer atividade física de ressaca? Entenda os riscos

Especialista esclarece dúvidas sobre a relação entre álcool e exercícios físicos

A questão de se é benéfico ou prejudicial praticar exercícios no dia seguinte ao consumo de álcool tem sido motivo de discussão entre atletas e entusiastas da atividade física.

Alguns acreditam que a transpiração resultante do exercício pode ajudar a eliminar as toxinas do álcool, enquanto outros acreditam que o álcool e o exercício não se misturam bem.

Primeiramente, é crucial entender como o corpo metaboliza o álcool. O médico nutrólogo Dr. Ronan Araujo exemplifica que, quando você consome uma bebida alcoólica, o álcool é absorvido no trato gastrointestinal e entra na corrente sanguínea.

O fígado é responsável por metabolizar o álcool, e a taxa média de metabolismo é de cerca de uma bebida padrão por hora. No entanto, esse processo pode variar dependendo de vários fatores, como a quantidade de álcool consumida e a taxa metabólica individual.

A ingestão de álcool antes ou depois do exercício pode afetar o desempenho físico de várias maneiras. Alguns dos efeitos incluem:

Desidratação

O álcool é um diurético, o que significa que aumenta a produção de urina. A desidratação é um dos maiores inimigos do desempenho atlético. A perda de líquidos pode levar a cãibras musculares, fadiga precoce e até mesmo insolação.

O álcool pode afetar a forma como seu corpo metaboliza os carboidratos, resultando em uma queda nos níveis de glicogênio, que é a principal fonte de energia durante o exercício de resistência.

O álcool pode causar alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial, o que pode ser prejudicial durante o exercício, especialmente para pessoas com problemas cardíacos.

O álcool prejudica a coordenação motora e a função neuromuscular, aumentando o risco de lesões durante o exercício.

Após o exercício, o corpo precisa se recuperar, e o álcool pode atrapalhar esse processo, prejudicando a síntese de proteínas e a restauração do glicogênio muscular.

Quando fazemos exercício físico, principalmente exercícios de resistência ou intensos, ocorre um estresse em nossos músculos que causa pequenas lesões nas fibras musculares. Isso é normal e importante para estímulo do condicionamento e hipertrofia muscular com o treino.

Após o exercício, o corpo inicia um processo de recuperação, no qual ocorre a síntese de proteínas e restauração dos estoques de glicogênio (principal carboidrato armazenado nos músculos).

A síntese de proteínas é responsável pela reconstrução e reconstrução das fibras musculares danificadas. Já a restauração do glicogênio é fundamental para “reabastecer” os músculos de energias.

álcool pode interferir nesses processos de várias formas:

– O fígado prioriza o metabolismo do álcool em vez da síntese de proteínas, atrasando o processo de reconstrução muscular.

– O álcool consome as reservas de água no corpo, prejudicando a hidratação adequada necessária para a recuperação.

– O álcool aumenta a produção de cortisol, hormônio do estresse que causa degradação muscular.

“Assim, o consumo de álcool após o treino atrasa a recuperação completa dos músculos, deixando-os mais vulneráveis a futuras lesões. Também reduz os ganhos de força, hipertrofia e condicionamento que poderiam ser obtidos com o exercício”. Destaca o Dr. Ronan Araujo.

Quando praticar exercícios após consumir álcool?

Após compreender os efeitos prejudiciais do álcool no desempenho esportivo, surge a pergunta: quando é seguro praticar exercícios após o consumo de álcool? A resposta a essa pergunta depende de vários fatores:

1. Quantidade de Álcool Consumida

Pequenas quantidades de álcool têm menos probabilidade de afetar significativamente o desempenho do que grandes quantidades. Se você consumiu apenas uma bebida leve, seu corpo provavelmente se recuperará mais rapidamente do que após uma noite de excessos.

2. Hidratação

A hidratação é fundamental. Certifique-se de estar adequadamente hidratado antes de se exercitar, especialmente se houve consumo de álcool. Beba água suficiente para repor os líquidos perdidos devido à desidratação causada pelo álcool.

3. Tipo de Exercício

O Dr. Ronan Araujo enfatiza que o tipo de exercício também importa. Exercícios leves a moderados, como uma caminhada, podem ser mais seguros do que atividades intensas, como corrida ou levantamento de peso. Para atividades de alta intensidade, é aconselhável esperar até que todo o álcool seja eliminado do seu sistema.

Para quem leva a sério a atividade física e deseja obter os melhores resultados, evitar o álcool nas proximidades dos treinos é uma decisão sensata.

O Dr. Ronan Araujo conclui orientando que, a melhor abordagem para o álcool e o exercício é dar ao seu corpo tempo para metabolizar completamente o álcool antes de iniciar qualquer atividade física intensa. O respeito pelo seu corpo e pelos seus objetivos de condicionamento físico deve prevalecer. O álcool e o exercício não se misturam bem; portanto, optar por um estilo de vida saudável e equilibrado é o melhor caminho para alcançar o êxito em suas metas de condicionamento físico.

Sua saúde e segurança sempre devem ser prioridade máxima. Portanto, na próxima vez que se deparar com a escolha entre álcool e exercício, lembre-se de que a decisão inteligente é investir em sua saúde e bem-estar a longo prazo.