Podcast Oxigenando Ideias para a Saúde comemora 1 ano e entrevista CEO da epharma sobre uso de IA e experiências no SXSW

“Criamos um comitê de inteligência artificial dentro da empresa para dar acesso e oportunidades às pessoas”, diz Eduardo Mangione, CEO da epharma

O podcast Oxigenando Ideias para a Saúde comemora 1 ano de existência e já se estabeleceu como um dos mais populares do mundo, figurando entre os 10% mais seguidos e 15% mais compartilhados na plataforma Spotify. Para celebrar a data, o apresentador e CEO da epharma, Eduardo Mangione, que já conversou com mais de 35 convidados, será o entrevistado do episódio especial.

No episódio, Eduardo irá compartilhar suas experiências no festival SXSW (South by Southwest), um dos principais eventos de tecnologia do mundo, e falará sobre como tem incentivado o uso de Inteligência Artificial na empresa em que atua. Segundo ele, a epharma criou um comitê multidisciplinar para descentralizar o uso da IA e proporcionar acesso às novas tecnologias, permitindo que as pessoas descubram novas formas de interagir com essas ferramentas.

Uma novidade do episódio especial é que ele será apresentado pela primeira vez em formato vídeo, contando com a presença de Luciane Matalani, Head de Branding da epharma, no papel de host. O conteúdo completo estará disponível nas principais plataformas digitais, incluindo Spotify, Google, Apple e Amazon Podcasts, bem como no canal do podcast no YouTube.

O Oxigenando Ideias para a Saúde tem sido um sucesso desde o seu lançamento, abordando temas relevantes para a área da saúde e contando com a participação de profissionais renomados e especialistas no assunto. Com o novo episódio, o podcast reforça seu compromisso em trazer conteúdo de qualidade e em se manter como um dos principais canais de informação do setor.