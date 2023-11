Podcast Independente “Economista Sincero” Conquista o Topo com 1 Milhão de Downloads

Charles Mendlowicz celebra o sucesso do podcast sem patrocínio que domina o cenário de negócios

Charles Mendlowicz, o influenciador número um do Brasil segundo a Anbima, comemora o sucesso estrondoso de seu podcast “Economista Sincero”, que atingiu a marca impressionante de 1 milhão de downloads nos últimos três meses, mantendo-se no topo da categoria de negócios no Spotify.

A jornada do “Economista Sincero” teve início em 2018, com a intenção de fornecer informações imparciais sobre temas econômicos relevantes de maneira descomplicada. Mesmo começando com um modesto público de 5 a 10 ouvintes por episódio, Charles persistiu e retomou o podcast neste ano, resultando em um crescimento exponencial que culminou nos recentes 1 milhão de downloads.

O diferencial do podcast é a abordagem independente, sem patrocínio, o que permite a Charles falar sobre qualquer assunto com compromisso apenas com a verdade. Em um cenário de desconfiança em relação a influenciadores vinculados a grandes instituições, a transparência e independência de Charles o destacam.

Ao analisar o sucesso do podcast, Charles destaca a surpreendente trajetória, partindo de poucos ouvintes para milhares. Ele ressalta a viralização do podcast em 2023 e enfatiza como plataformas como o Spotify, que agora oferecem episódios em formato de vídeo, contribuem para a dinâmica disseminação de informações.

Sobre o futuro do mercado de podcasts no Brasil, Charles expressa otimismo, destacando a crescente popularidade. Com mais de 30 milhões de ouvintes e ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de consumidores de podcasts, o Brasil demonstra uma afinidade especial com esse formato de conteúdo.

Charles acredita que novos formatos, como vídeos no Spotify, não extinguirão os podcasts em áudio. Ele enfatiza que conteúdos relevantes, que agregam valor à vida das pessoas, sempre terão espaço na internet.

Além do podcast, Charles mantém presença no YouTube, com os canais “Economista Sincero” e “Calma Porr@”, buscando popularizar a educação financeira no Brasil. Para seus seguidores, conhecidos carinhosamente como “Charlão da Massa”, ambos os projetos se complementam na missão de proporcionar entendimento financeiro ao público brasileiro.