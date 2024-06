Podcast com Daniel Setti, “Do vinil ao streaming” volta com segunda temporada dedicada a álbuns icônicos

Após o grande sucesso em sua temporada de estreia, o podcast “Do vinil ao streaming: 60 anos em 60 discos” retorna este mês com seis novos episódios, explorando álbuns icônicos do pop internacional das últimas seis décadas. Criado pelo jornalista Daniel Setti em parceria com a produtora Audioink, o podcast conquistou o público brasileiro e outros ouvintes lusófonos, chegando ao Top 3 dos podcasts de música no Spotify, com uma audiência distribuída por 52 países.

Podcast de Daniel Setti conquista público e lança segunda temporada

Na primeira temporada, “Do vinil ao streaming” analisou álbuns como “The Suburbs” (2010) do Arcade Fire, “Madonna” (1983) da rainha do pop, “Revolver” (1966) dos Beatles, “Homogenic” (1997) de Björk, “Speakerboxxx/The Love Below” (2003) do OutKast, e “London Calling” (1979) da banda inglesa The Clash. O formato do podcast destaca as dez razões fundamentais para escutar alguns dos álbuns mais emblemáticos das últimas seis décadas, oferecendo uma abordagem detalhada e envolvente sobre cada obra.

“Do vinil ao streaming”, com Daniel Setti, estreia nova temporada

O primeiro episódio da nova temporada, que estreia em 17 de junho, é dedicado ao aclamado álbum “Purple Rain” (1984) do cantor americano Prince. Completando 40 anos na semana de lançamento do podcast, o disco é parte da lista dos álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame e foi trilha sonora do filme homônimo.

“Estou feliz demais pela ótima resposta obtida pela primeira temporada do podcast e animadíssimo para a estreia da segunda. Agradeço a todo mundo que acompanhou os 6 primeiros episódios e estou com a sensação de que vão gostar ainda mais dos próximos 6”, afirma Setti.

De Lennon a Lana, o podcast “Do vinil ao streaming: 60 anos em 60 discos” é um convite a explorar álbuns maravilhosos de diversos gêneros do pop anglo-estadunidense: rock, soul, funk, hip-hop, punk, pós-punk, heavy metal, new wave, indie rock e muito mais. Além de evocar a trajetória musical, o podcast oferece um estudo detalhado da interseção entre arte, sonoridade e o cotidiano, refletindo também o contexto histórico e as transformações sociais e políticas de cada década.

“É incrível constatar que com apenas com 6 episódios no ar, o podcast chegou a ser um dos mais escutados do Brasil na categoria música”, afirma Isabel Lenza, diretora criativa da Audioink. “Isso sinaliza um potencial crescimento de audiência, considerando que ainda temos um universo muito grande de álbuns para explorar. E isso deixa todos nós muito empolgados, principalmente por estarmos produzindo conteúdo culturalmente relevante, que a gente acredita”, completa.

Nascido em São Paulo em 1978 e residente em Barcelona desde 2006, Daniel Setti se dedica à música há três décadas, dividindo-se entre jornalismo, discotecagens, produção de conteúdo, curadoria para marcas e o ofício de baterista (foi membro do Jumbo Elektro e acompanhou nomes como Elza Soares e o rapper estadunidense Guru).

Trabalhou no site da MTV e na Veja São Paulo, colaborou com diversos veículos, entre os quais Piauí, Folha de S. Paulo, Rolling Stone, Trip e Quatro Cinco Um, e publicou mais de 100 listas pop inusitadas no blog Lá Vem o Mala da Lista, uma das inspirações para este podcast. Em 2023, lançou pela Autêntica Editora o seu primeiro livro, “Do vinil ao streaming: 60 anos em 60 discos”.

A Audioink é uma produtora de áudio especializada em trilha sonora, sound design e conteúdos culturais, fundada em 2017 por Anna Di Giacomo, Filipe Derado e Paula Zakia. Com trajetórias profissionais de mais de 20 anos na publicidade criando para grandes marcas, os três sócios se conectaram na paixão pela música e no desejo de impactar as pessoas através da experiência sonora do entretenimento. Além de campanhas publicitárias, produziram o som de alguns longas-metragens, como os premiados “Carvão” e “Pedágio”, dirigidos por Carolina Markowicz, além de séries e documentários.