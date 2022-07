Podcast Bocas Ordinárias estreia no Spotify

Apresentadores se reúnem com grandes celebridades convidadas para uma conversa instigante

O primeiro podcast Original Spotify com vídeo no Brasil, Bocas Ordinárias, estreia 19 de julho na plataforma de streaming, sob os comandos de Beto Estrada, João Luiz Pedrosa, Julio Beltrão, Pathy dos Reis e MC Soffia. A cada semana os hosts recebem celebridades para o bate-papo sempre recheado de muito bom-humor.

“Nosso objetivo é trazer bate-papos de forma leve e descontraída. A cada episódio, os convidados vão debater e conversar sobre os mais variados assuntos, que vão desde os desafios profissionais até aquela fofoca ordinária que eles só contam para os amigos. A experiência do Original Spotify Bocas Ordinárias fica ainda mais completa com os vídeos. Tenho certeza que o público vai adorar acompanhar as entrevistas e perceber o quanto a gente se divertiu durante as gravações”, diz Júlio Beltrão.

“Desde os primeiros encontros entre toda equipe, percebemos que o nome Bocas Ordinárias representava exatamente o tom que o podcast teria. Afinal, uma boca ordinária é aquela que respeita a todos, mas que não se isenta das verdades que devem ser ditas e debatidas!”, comenta Pathy dos Reis.

Da esq. para dir.: Julio Beltrão, João Luiz Pedrosa, Mc Soffia, Pathy dos Reis e Beto Estrada (Divulgação/Spotify)

Os podcasts com vídeo oferecem uma experiência única no Spotify com a flexibilidade de consumo: eles podem ser assistidos em primeiro plano com o vídeo em tela cheia ou você pode deixar o vídeo ao fundo e apenas escutar o podcast. O Spotify disponibilizou a funcionalidade de vídeo pela primeira vez no Brasil e na América Latina com o Podpah de Verão, projeto especial do Spotify com o Podpah, com sete episódios com vídeo (Mc Livinho, Rico, Lagum, Nattan, Gabi Martins e Tierry, Matuê, Teto, Wiu; Xamã), apresentado por Mítico e Igão e lançado exclusivamente em janeiro deste ano.