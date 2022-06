Pluto TV, serviço de streaming de TV grátis, lança 6 novos canais, com conteúdo MTV Shore, LGBTQIA+ e muito mais

Haverá também canais exclusivos para episódios de Bob Esponja e Death Note

Sem dúvidas ninguém estava esperando as grandes novidades que a Pluto TV preparou para o mês de junho. O principal serviço de streaming de televisão gratuito do país acaba de lançar seis novos canais na plataforma, cada um para atender um tipo de público, ou seja, você com certeza vai amar e acompanhar pelo menos um deles, pode ter certeza.

Os novos canais exclusivos de animações são perfeitos para a criançada e para os adolescentes



O mês de férias está quase chegando e a Pluto TV já se preparou para atender ainda melhor os adultos, os apaixonados e a criançada. Entre os novos canais estão: Pluto TV Orgulho LGBTQIA+ (canal 153) e Pluto TV Namorados (canal 61), além dos canais exclusivos das séries: Bob Esponja Calça-Quadrada (canal 726), Death Note (canal 332), Plantão Noturno (canal 103) e o da franquia MTV Shore (Canal 162).

“Plantão Noturno” é uma série de muito sucesso, com 4 temporadas, lançada em 2014



O canal Pluto TV Orgulho LGBTQIA+ (153) celebra a diversidade e a inclusão, tendo séries e filmes emocionantes com essa temática. O Pluto TV Namorados (61) vai apresentar histórias de amor lindas, enquanto os outros canais serão exclusivamente voltados para uma série específica.

O programa “Super Shore” foi criado pela MTV e virou um fenômeno no mundo todo, tendo até uma versão brasileira que é o “Rio Shore”



O canal 726 é inteiramente dedicado aos episódios de Bob Esponja Calça-Quadrada na famosa Fenda do Biquini. Já o 442 é o canal do Death Note, que conta a história de Light Yagami, aluno promissor que encontra um caderno de um deus da morte.

O Pluto TV Namorados e o Pluto TV Orgulho LGBTQIA+ são dois canais perfeitos para celebrar o Mês do Orgulho LGBT e o mês do Dia dos Namorados

O canal 162 é do MTV Shore, onde cada festa é uma aventura diferente. Por último, também terá o Plantão Noturno, no canal 103, que acompanhará o plantão dos médicos do Hospital San Antonio Memorial Center.