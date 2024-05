Pluto TV e DiaTV lançam canal com conteúdo exclusivo gratuito

A Pluto TV, serviço de streaming gratuito amplamente distribuído no mercado, e a DiaTV anunciaram uma nova parceria de conteúdo com o lançamento do canal DiaTV na Pluto TV. O anúncio foi feito durante um evento transmitido nas redes sociais da DiaTV, gerando grande expectativa entre os fãs de entretenimento digital.

Com programas populares como “Diva Depressão” e “Corrida das Blogueiras”, o novo canal DiaTV na Pluto TV promete entretenimento diversificado e gratuito

Os usuários brasileiros já podem desfrutar, gratuitamente, do novo canal linear que traz toda a vasta produção de entretenimento e cultura da DiaTV diretamente na Pluto TV. A novidade promete uma programação recheada de figuras bastante conhecidas nas redes sociais, oferecendo entretenimento na dose certa e de uma forma inovadora, bem ao estilo DiaTV.

Canal DiaTV na Pluto TV oferece variedade de programas amados pelo público, incluindo, Diva Depressão (foto), “Deboche Astral” e “Arquivo Oculto”, sem custo para os usuários

O canal inclui uma seleção de programas já queridos e com grande engajamento entre o público, como “De Frente com Blogueirinha”, “Diva Depressão”, “Programa da Wanessa”, “Tem que Sustentar”, “Pra Variar”, “Lorelive”, “Deboche Astral”, “Arquivo Oculto”, e “Corrida das Blogueiras”. Além destes, as produções recém-anunciadas pela DiaTV também farão parte da transmissão no canal da Pluto TV, incluindo “Dando Duro”, “Super Poc”, “Blogueirinha, A Feia”, “Foquinha Entrevista”, “Escolinha DragBox”, “Engatilhadas”, “Take a Take”, “Feed do Dia”, e “Donos da Razão”.

Canal Exclusivo Grátis com Programas Populares

A Pluto TV oferece uma vasta gama de conteúdos para todos os públicos, incluindo filmes exclusivos, séries, dramas, comédias, reality shows de sucesso, lifestyle, telenovelas, programas para crianças e famílias, anime, música e documentários. Na América Latina, a Pluto TV dispõe de uma ampla biblioteca com curadoria, contendo mais de 45.000 horas de conteúdo em espanhol e 25.000 horas em português, distribuídas em mais de 175 canais gratuitos nos países de língua espanhola e 137 canais gratuitos no Brasil. A plataforma conta com mais de 250 parceiros de conteúdo na região.

Atualmente, a Pluto TV está posicionada como o aplicativo FAST nº 1 mais baixado na região, estando disponível gratuitamente em smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs como Samsung e LG, dispositivos de streaming e no próprio site da Pluto TV.

Essa nova parceria entre Pluto TV e DiaTV é uma excelente notícia para os fãs de conteúdo digital, que agora têm acesso gratuito a uma programação variada e de alta qualidade, com os seus programas favoritos e novos lançamentos.