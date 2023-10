PlayTV anuncia programa ‘Antimatéria’ e promete levar cultura pop a outro nível

A estreia do programa marca um investimento na cultura geek com apresentadores renomados

A PlayTV, canal de televisão líder em cultura pop, universo geek, gamer e E-sports, está prestes a lançar seu mais recente trunfo no mundo do entretenimento: o programa “Antimatéria”. Com uma estreia agendada para o dia 12 de outubro, das 19h às 21h, o programa promete uma jornada emocionante pelos universos da cultura POP.

Os apresentadores Clayton Ferreira, Jefferson Kayo e Anderson Abraços lideram o programa “Antimatéria” na PlayTV

O “Antimatéria” é resultado da parceria entre a PlayTV e a Mozu Produções, que conta com os mesmos criadores do saudoso “Mais Geek”. O programa será apresentado por três nomes de peso no universo geek: Clayton Ferreira (@principedaproteina), Jefferson Kayo (@dragaodoprazer) e Anderson Abraços (@haterman). Juntos, eles vão conduzir o público por uma experiência única.

Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da PlayTV e Caê Coelho, CEO da PlayTV

Com uma duração de duas horas, o programa semanal explorará profundamente o universo da cultura POP, com foco em animes, games, cinema, séries e tokusatsu. Os fãs desses gêneros podem esperar uma experiência envolvente e repleta de novidades.

Katekyo Hitman Reborn!

A estreia do “Antimatéria” não poderia ser mais especial, com a exibição dos animes “Katekyo Hitman Reborn!” e “Yowamushi Pedal”. Essa seleção cuidadosamente escolhida promete cativar a audiência desde o primeiro episódio.

Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da PlayTV, comentou sobre o novo programa: “Os animes sempre tiveram um papel crucial na PlayTV. O canal é reconhecido por sua liderança na cultura pop, e os animes têm sido uma parte fundamental de nossa audiência. Trazer de volta os animes em conjunto com os apresentadores especializados do Antimatéria nos coloca na posição de alcançar números excepcionais tanto para o programa quanto para a exibição de animes”.

A PlayTV decidiu lançar o programa “Antimatéria” devido à relação de longa data entre a emissora e a parceria entre a Mozu e Blues Produções, responsável pelo programa. Os fãs da PlayTV e do “Antimatéria” podem esperar uma prévia do que está por vir nas redes sociais dos apresentadores, que compartilharão postagens colaborativas e chamadas de programação para proporcionar uma experiência ainda mais envolvente.

Prepare-se para embarcar nessa jornada única pelos universos da cultura POP e geek com o “Antimatéria” na PlayTV. A diversão está prestes a começar, e você não vai querer perder!