PlayTV anuncia parceria e estreia de ‘Anime Onegai TV’ – Uma nova era para os Fãs de Animes

A PlayTV, um dos principais canais de televisão dedicados à cultura pop, ao universo geek, gamer e e-sports, está preparando uma grande novidade para seus telespectadores. A emissora tem o prazer de anunciar a estreia de “Anime Onegai TV”, uma faixa exclusiva de animes que promete revolucionar a programação brasileira a partir de 13 de outubro. A exibição ocorrerá todas as sextas-feiras, das 20h30 às 21h, e estará disponível por meio da TV a cabo, Banda KU, TV aberta e também em simulcast na plataforma Twitch.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre a PlayTV e a Remow, a empresa por trás da plataforma Anime Onegai, que será lançada no dia 12 de outubro. Juntas, as duas empresas têm como objetivo trazer de volta a magia dos animes para a televisão brasileira.

“Anime Onegai TV” será a casa de uma seleção de animes clássicos e populares, incluindo títulos como Zombie-Loan, Full Moon o Sagashite, Natsume Yujin-cho, Fate/kaleid liner Prisma Illya, B-Project Netsuretsu Love Call e Mog Mog Planet. Esses programas ocuparão o horário nobre da PlayTV, marcando uma mudança significativa em sua programação.

Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da PlayTV, expressou seu entusiasmo com a parceria: “Os animes sempre foram uma parte importante da nossa programação, e quando descobrimos os planos da Remow para a plataforma Anime Onegai, não pudemos resistir em colaborar. Queremos enriquecer ainda mais o conteúdo da PlayTV e atender à forte demanda do nosso público por animes”.

Como o principal centro para conteúdo oriental na televisão brasileira, a PlayTV continua a ser a primeira escolha para empresas internacionais e distribuidoras de animes que desejam alcançar o público brasileiro. Com “Anime Onegai TV”, a emissora está pronta para oferecer aos fãs de animes uma experiência única e emocionante, celebrando o retorno deste gênero tão amado à TV brasileira. É uma nova era para os amantes da cultura pop e geek no Brasil, cortesia da PlayTV e da Remow. Prepare-se para uma jornada épica no mundo dos animes, todas as sextas-feiras, a partir de 13 de outubro.