Playlist Perfeita: como a música impulsiona o sucesso das academias

Para muitos proprietários de academias, equilibrar a trilha sonora do ambiente de treino se mostra um desafio tão importante quanto manter os equipamentos em dia. Com uma gama variada de preferências musicais, desde funk até rock, passando pelo pagode, agradar a todos os alunos se torna uma tarefa árdua.

Uma boa trilha sonora pode ser a chave para a motivação e fidelização de alunos em academias

A empresa Listenx, especializada em soluções de marketing sonoro para negócios, destaca a importância de uma seleção musical adequada para manter os frequentadores motivados e satisfeitos. “Nosso papel é auxiliar as academias a criar um ambiente agradável e motivador por meio da música”, comenta Alexandre Casanova, CEO da Listenx. “Isso torna o espaço mais atraente e convidativo, e os alunos se sentem mais envolvidos nas atividades e eventos da academia.”

Alexandre Casanova, CEO da Listenx

O processo de personalização da trilha sonora não se limita apenas a escolher estilos ou artistas. A Listenx oferece soluções que permitem às academias também divulgar promoções, campanhas e eventos por meio de anúncios incorporados à programação musical. Essa estratégia tem mostrado resultados significativos no aumento da participação e engajamento dos alunos.

A mudança frequente de playlists, embora pareça uma tentativa de agradar a todos, muitas vezes acaba por frustrar. “Uma trilha sonora personalizada de acordo com as necessidades e preferências dos alunos ajuda as academias a oferecer uma experiência mais agradável e motivadora, o que, por sua vez, contribui para a fidelização dos clientes”, finaliza Alexandre.

Com a música certa, academias não apenas evitam as reclamações, mas transformam seus espaços em locais onde os alunos desejam estar, melhorando a experiência de treino e fortalecendo a comunidade que se forma em torno do bem-estar e da saúde.