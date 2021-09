Após expansão, Play FM e chega ao Triângulo Mineiro

Emissora poderá ser sintonizada nas cidades de toda a região em FM 99.9 a partir do dia 8 de setembro

A Play FM, presente em São Paulo (FM 92.1), Araçatuba (FM 90.1) e em Porto Alegre (AM 640), expande sua rede e chega à região do Triângulo Mineiro em FM 99.9. A estreia será nesta quarta-feira, 8 de setembro, ao meio-dia, durante o programa Café com Bobagem, apresentado por Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Enio Vivona, René Vanorden e Robson Bailarino.

De acordo com a diretora da Afiliação e Expansão, Amanda Andrade, este é um formato inovador no rádio brasileiro. “Com programação popular adulta, a Play FM reúne o melhor da música nacional e internacional dos anos 80, 90 e 2000 e tem o compromisso de tocar a maior sequência de sucessos, com comunicação descontraída e informação. A programação é flexível e se adequa a todas as regiões do Brasil com uma estrutura enxuta e ampla oportunidade comercial”.

A emissora poderá ser ouvida em toda a região do Triângulo Mineiro e vai contar com cinco horas de programação local diária. Das 7h às 12h serão transmitidos os programas Play News, Play Total e Delivery. Os ouvintes da região poderão participar das atrações através do WhatsApp (34) 9900-2999.

Entre os destaques da rede Play FM estão o humorístico Café com Bobagem, exibido de segunda a sexta das 12h às 14h; o programa Reclame, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h, sob o comando do ator e apresentador Felipe Solari e do jornalista, publicitário e humorista Emerson Souza; e o Replay, apresentado pelo jornalista Zeca Camargo toda quinta-feira, a partir das 18h.