Play FM chega ao Paraná e estreia em Maringá

A emissora pode ser sintonizada em Maringá em FM 105.7 a partir desta segunda-feira, 20 de setembro

Com programação popular adulta, a Play FM reúne o melhor da música nacional e internacional dos anos 80, 90 e 2000 e tem o compromisso de tocar a maior sequência de sucessos, com comunicação descontraída e informação.

A emissora está presente em São Paulo (FM 92.1), Araçatuba (FM 90.1), Porto Alegre (AM 640) e no Triângulo Mineiro (FM 99.9).

Entre os destaques da programação estão o humorístico Café com Bobagem, exibido de segunda a sexta das 12h às 14h; o programa Reclame, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h, sob o comando do ator e apresentador Felipe Solari e do jornalista, publicitário e humorista Emerson Souza; e o Replay, apresentado pelo jornalista Zeca Camargo, toda quinta-feira, a partir das 18h.

Café com Bobagem

O programa Replay é apresentado pelo jornalista Zeca Camargo

O programa Reclame sob o comando do ator e apresentador Felipe Solari e do jornalista, publicitário e humorista Emerson Souza

No ar em São Paulo desde 31 de julho de 2020, a Play FM também pode ser ouvida no aplicativo BandPlay para smartphones.