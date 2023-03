Plataformas digitais podem facilitar a contratação de advogados

Nova funcionalidade de pagamento da Rightstars viabiliza a busca por serviços jurídicos

Com o surgimento de novas plataformas jurídicas no Brasil, destacam-se aquelas que conseguem acompanhar o ritmo acelerado de inovações tecnológicas, como é o caso da plataforma Rightstars, que vem expandindo sua atuação no mercado brasileiro e conquistando cada vez mais clientes e parcerias.

Christian Nielsen, CEO da Rightstars, afirma que o novo recurso foi desenvolvido após analisar os feedbacks dos advogados

A plataforma lançou uma nova funcionalidade em seu sistema de pagamento, visando democratizar o acesso à justiça e solucionar um obstáculo enfrentado pela população. A ferramenta “fintech” atua intermediando os pagamentos pelos serviços jurídicos contratados através da plataforma. Ao aceitar a proposta enviada pelo advogado, a Rightstars gera automaticamente um contrato contendo detalhes sobre o serviço. Em seguida, o cliente cumpre sua obrigação financeira, porém, o valor fica custodiado pela plataforma até o final das atribuições jurídicas. Ao concluir a prestação de serviço, uma notificação é enviada ao cliente que, ao confirmar a conclusão das atividades, o valor é entregue integralmente ao advogado em até três dias úteis. Importante destacar que este modelo de pagamento será utilizado em propostas com valor fixo.

Time da Rightstars comemora as possibilidades da plataforma, entre elas o acesso a uma grande variedade de profissionais em todas as áreas do direito

O CEO da Rightstars, Christian Nielsen, afirma que o novo recurso foi desenvolvido após analisar os feedbacks dos advogados cadastrados na plataforma e entender a necessidade de solucionar um problema que prejudicava a vida financeira dos profissionais, ou seja, o pagamento pelo serviço jurídico, visto que é comum no mercado jurídico ocorrerem problemas com pagamentos em atraso ou inadimplência.

“Quanto mais recursos e espaços essas plataformas conquistarem, haverá mais incentivo para melhores práticas profissionais”, opinou Christian ao lado de Hakim Cherif

“A ideia era justamente tirar esse obstáculo da vida financeira do advogado, pois afeta sua renda e capacidade de investir em sua própria carreira. Por isso, buscamos constantemente soluções para intermediar e garantir o pagamento pelos serviços prestados, tornando a relação entre advogado e cliente mais segura e confiável”, afirma Nielsen.

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) analisou o impacto da tecnologia no direito e verificou um alto índice de pessoas que precisam de auxílio na justiça. Foi comprovado que, dos entrevistados pela pesquisa, 78% buscaram ajuda de um advogado particular. Entre os principais fatores que levam as pessoas a buscar profissionais através das plataformas jurídicas, estão a rapidez no primeiro contato, a clareza e objetividade, além da facilidade de informações sobre o advogado.

Alguns dos serviços jurídicos que já são realizados de forma virtual incluem consultas jurídicas, elaboração de contratos, análise de documentos, mediação e conciliação de conflitos, entre outros. Um dos benefícios de contratar serviços jurídicos por meio de plataformas digitais é a possibilidade de acessar uma grande variedade de profissionais em diferentes áreas do direito, em qualquer lugar do país, sem precisar sair de casa.

Christian reforça que as plataformas jurídicas representam um movimento para tornar a justiça mais tangível a todos e menos burocrática. “Quanto mais recursos e espaços essas plataformas conquistarem, mais incentivo haverá para as melhores práticas profissionais e o alcance de soluções para os mais variados problemas. As demandas por serviços jurídicos são numerosas, e as inovações tecnológicas vieram para otimizar as soluções. A missão da Rightstars é a justiça ao alcance de todos”, diz o empresário.