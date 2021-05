Evento gratuito debate a evolução e o futuro do mercado de plataformas de streaming

Live ocorre no dia 20 de maio e abordará a perspectiva do mercado brasileiro de entretenimento após o boom do vídeo on demand

A mudança no consumo de entretenimento vem alterando o mercado de produção audiovisual. No Brasil, 63% do tempo que o público passa em frente à televisão é investido em plataformas de streaming, segundo a pesquisa CTV na América Latina: O Futuro Adiante, realizada pela Harris Interactive. O estudo ainda revela que 85% dos espectadores latino-americanos trocam a TV aberta pelas plataformas de streaming, onde podem escolher o quê e quando assistir. Para discutir o futuro desse mercado, um evento online reunirá grandes nomes do setor audiovisual no dia 20 (quinta-feira), às 18h. O encontro é organizado pela Mixme, plataforma que oferece o maior guia de filmes e séries on demand do país e que nasceu de uma joint venture entre a agência americana de inovação e tecnologia Hooku e a Use Mais Brasil. O debate inaugura o projeto Studio Mixme, que ao longo do ano promoverá outras lives para discutir o setor audiovisual.

O debate será mediado por Jake Neto, vice-presidente de vendas e licenciamentos globais da BKS, empresa líder no mercado de dublagem e legendas de filmes desde a década de 1950 e agregadora oficial da Mixme de conteúdos e plataformas VOD (Video on Demand). Estarão reunidos Mauro Garcia, presidente da Bravi (Brasil Audiovisual Independente), Edu Hentschel, co-fundador da rede social SuperCinema, e Carol Olival, diretora de divulgação da Full Sail, universidade americana com representação no Brasil e foco em cursos superiores para o mercado criativo.

Os profissionais vão falar sobre o impacto que os novos hábitos de consumo, acelerados pela pandemia da Covid-19, trouxeram para as produtoras de conteúdo com a crescente entrada de consumidores em serviços de streaming.

Também vão analisar a relação do público com séries e filmes, as perspectivas para o mercado brasileiro e a profissionalização do setor, entre outros temas. Os participantes poderão fazer perguntas durante a transmissão.

A inscrição deve ser feita pelo site do projeto Studio Mixme. O link para a live será enviado após a confirmação.

Serviço

Live “Evolução para o mercado de plataformas de streaming”

Quando: 20 de maio

Horário: 18h

Inscrições: https://studiomixme.com/?utm_source=facebook&utm_campaign=studiomixme

Investimento: Gratuito

Sobre a Mixme

A Mixme é o mais completo guia de filmes e séries on demand customizável e intuitivo, com conteúdos, recomendações, notícias e detalhes que facilitam a escolha do espectador. Na Mixme o usuário ganha tempo para buscar filmes e séries por plataforma, categoria, gênero, ator, diretor ou o que mais estiver a fim de assistir. A Mixme é um produto da agência de inovação e tecnologia Hooku, empresa americana com sede em Miami, nascido de uma joint venture com a empresa Use Mais.