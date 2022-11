Plataforma de TV por streaming Pluto TV lança novo canal com a Ubisoft

Pluto TV Gaming por Ubisoft (346) traz os melhores jogadores e os melhores jogos da legendária empresa gamer em conteúdos variados, com muito humor, informação e gameplays

O novo canal da parceria com a Ubisoft já está disponível na Pluto TV, principal serviço de streaming de televisão gratuito do país.

O canal Pluto TV Gaming por Ubisoft (346) é um lançamento exclusivo no Brasil, o canal exibe conteúdos informativos sobre games, competições de e-sports e programas de entretenimento e humor.

O canal chega com conteúdos lançados no YouTube da Ubisoft Brasil. Além disso, tem uma biblioteca com 168 vídeos, somando cerca de 38 horas de programação que seguirá em constante crescimento, com novas atrações lançadas a cada mês.

Há 35 anos, a Ubisoft cria diferentes universos e conta atualmente com um catálogo com mais de 100 jogos e outros conteúdos audiovisuais. Nesse contexto, o Pluto TV Gaming por Ubisoft chega para aproximar os conteúdos à audiência da Pluto TV e, principalmente, do público apaixonado pelo universo gamer.

Veja o trailer aqui https://youtu.be/zQSO3Zf7lL0