Plataforma de relacionamento promete unir homens e mulheres “interessantes”

Expectativas são alinhadas em acordos pré-estabelecidos, tudo de forma direta e clara

Rede social exclusiva, focada em um estilo de relacionamento sem drama

O estudo do comportamento humano talvez seja uma área de conhecimento das mais complexas, pois apresenta diferentes abordagens. Homens e mulheres nos dias de hoje não se vêem mais como há 15 ou 20 anos. Muita coisa mudou e os relacionamentos entre casais não ficou incólume a estas mudanças. Óbvio que sempre há exceções.

Ultimamente, as mulheres se encontram tão esgotadas e frustradas emocionalmente que acabam se perguntando: Será que ainda existem homens interessantes?

Mulheres na faixa dos 30 anos, provavelmente já conheceram um cara legal, que parecia interessado, até perceberem que ele não “supria” tudo que elas precisavam. A mulher que almeja um relacionamento sério, portanto, passou a ficar sem paciência. Ela não suporta mais aqueles joguinhos de conquista do colegial. Ou o parceiro está com ela, dá segurança, sabe o que quer, ou ela não vai responder à sua mensagem daqui a algumas semanas.

Algumas mulheres estão buscando uma forma diferente de conhecer homens maduros, como é o exemplo de Júlia C., de 29 anos, que está na plataforma de relacionamentos “MeuPatrocínio”, lugar que ela alega encontrar os últimos homens românticos e “interessantes”. “Me cadastrei com o objetivo de encontrar homens mais interessantes e românticos, visto que, nessa plataforma, os homens já são vividos, com experiência de vida, são estáveis financeiramente. É mais fácil de manter uma conversa e geralmente temos as mesmas ideias de estilo de vida”.

“Hoje em dia eu não tenho tempo para ir a lugares para flertar, como bares e festas, procurei um caminho mais fácil, como na internet, que eu pudesse conhecer homens interessantes, até porque, virtualmente, o papo flui mais, eu conheço melhor a pessoa no seu interior e, depois de conversar bastante, eu já sei se ele me interessa ou não e se vale o encontro,” ela complementa.

A plataforma “MeuPatrocínio” é uma rede social exclusiva, focada em um estilo de relacionamento sem drama, transparente, onde homens bem-sucedidos entram à procura de alguém que gostaria de viver a vida no luxo ao lado deles. Ambos falam abertamente sobre tudo, sem ter que se sentir culpados por seus desejos e intenções.