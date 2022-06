Plataforma de conteúdo adulto disponibiliza fotos inéditas e picantes de modelos

A musa argentina do “BBB 4” Antonela Avellaneda teve seus álbuns publicados no perfil Diamond com as fotos mais ousadas do seu último ensaio na revista digital

O público da Only Diamonds agora poderá encontrar álbuns das modelos que fizeram mais sucesso na revista digital do Grupo Diamonds, com fotos e vídeos extremamente picantes, inéditos e exclusivos.

Além disso, a plataforma de conteúdo adulto também contará com um suporte exclusivo e individual às novas produtoras, auxiliando na criação do perfil, na escolha dos melhores conteúdos, na elaboração dos álbuns e na precificação, facilitando e acelerando a rentabilização de quem produz.

O público da Only Diamonds agora poderá encontrar álbuns das modelos que fizeram mais sucesso na revista digital do Grupo Diamonds, com fotos e vídeos extremamente picantes, inéditos e exclusivos. (Crédito; Andrea Schaefer)

“Este é um serviço inovador e totalmente singular que todas as demais plataformas não têm. Temos uma equipe especializada e disponível 24 horas para o auxílio da criação das novas contas, as modelos podem agendar o suporte individual esclarecendo assim suas dúvidas e recebendo dicas específicas para o seu objetivo. Queremos que todas obtenham o sucesso que desejam e estamos fortemente empenhados em auxiliar na lucratividade das modelos. Além do suporte individual, iremos divulgar os perfis de modelos mais acessados na plataforma nos canais de mídias, ajudando na promoção da modelo”, disse Viviane Bordin, ex-coelhinha da Playboy e CEO da Diamonds.

A musa argentina do “BBB 4” Antonela Avellaneda teve seus álbuns publicados no perfil Diamond com as fotos mais ousadas do seu último ensaio na revista digital (Crédito; Andrea Schaefer)

A musa argentina do “BBB 4” Antonela Avellaneda teve seus álbuns publicados no perfil Diamond com as fotos mais ousadas do seu último ensaio na revista digital, assim como um clipe inédito bem sensual e provocante.

“A plataforma já está no ar desde fevereiro deste ano, recheada de fotos e vídeos no feed, conectando fãs e criadoras de conteúdos de forma segura e financiada”, afirmou Bordin.