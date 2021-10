Plamev Pet contrata Julia Svacina e seu pet Dom para Campanha “Meu Pet Astro”

Ação foi desenvolvida pela Agência Carioca DELÍRIO PRODUÇÕES e tem estratégia nacional

A nova campanha da Plamev Pet, plataforma de soluções e serviços em saúde para animais de estimação, traz a atriz e cantora Julia Svacina e seu pet Dom para o lançamento do terceiro concurso cultural “Meu Pet Astro”.

A atriz e cantora Julia Svacina, ex-global e bastante conhecida do público com mais de 20 trabalhos em séries, novelas e filmes. Entre as produções em que Júlia atuou estão Guerra dos Sexos, Além do Tempo, Império, Cara do Pai, Se eu Fechar os Olhos Agora, O Mecanismo, Questão de Família, Detetive do Prédio Azul, Um Tio Quase Perfeito, O Vendedor de Sonhos, O Menino Índigo e Kardec. Trabalhos da TV Globo, na Globo Filmes e em streaming, como Netflix

A campanha foi criada em parceria com a Delírio Produções, uma produtora carioca, do renomado diretor de cinema Pedro Antonio. Esse concurso busca um novo pet propaganda para a empresa. O grande vencedor ou vencedora estampará um outdoor da Plamev Pet e também estará em destaque no nosso site, além de ser a estrela das redes sociais da empresa. Já estão abertas as inscrições.

Daniel Katumata, novo diretor de Marketing e Comunicação da Plamev Pet, fala sobre a estratégia: “A Plamev tem a missão de levar bem-estar para os pets e tornar a saúde mais acessível e descomplicada na experiência de ser mãe ou pai de pet. Com essa campanha estamos mais uma vez mostrando como é incrível a relação entre os peludinhos e os seus pais”, comenta.

“A ideia era trazer para o vídeo o clima que a campanha Pet Astro propõe, brincando com trocas de roupa e poses. Foi um prazer dirigir mais uma vez a Júlia, agora atuando ao lado desse grande artista, o Dom. Espero que todos embarquem nesta proposta da Plamev Pet, que além de divertida oferece ótimos prêmios”, disse o diretor Pedro Antônio que dirigiu os filmes: Tô Ryca; Meu Tio Quase Perfeito 1 e 2; Os Salafrários; entre outros sucessos de bilheteria.

Julia Svacina e seu pet Dom

A campanha “Meu Pet Astro” tem o objetivo de ampliar o conhecimento de marca da Plamev Pet, reforçar os laços com seus consumidores, além de falar do cuidado com a saúde e o bem-estar animal destacando a relação de carinho e cuidado com o pet. “Além de cuidar da saúde e do bem-estar do seu pet, a Plamev Pet também quer fazer dele um verdadeiro astro. Se seu pet é a coisa mais fofa do mundo, chegou a hora de mostrar isso para todo o Brasil”, destaca Katumata.

Como se inscrever

As inscrições acontecem até a data da votação aberta ao público através do site https://meupetastro.plamev.com.br/ . Leia o regulamento e faça a sua inscrição

Ao final do concurso, haverá prêmios para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Vencerá aquele que obtiver maior número de votos (na votação popular).

Veja o cronograma do concurso:

O concurso cultural passará por quatro fases, respeitando os prazos de cada etapa, descritos a seguir:

Fases

1ª Etapa: Inscrição e envio do vídeo: de 01 a 31 de outubro de 2021.

2º Etapa: Votação pública através da divulgação da URL e da hashtag #MeuPetAstro3: de 01 de outubro a 10 de novembro de 2021.

3º Etapa: Apuração dos votos: de 11 a 15 de novembro de 2021.

4º Etapa: Divulgação dos ganhadores: dia 16 de novembro de 2021.

Site para a inscrição: https://meupetastro.plamev.com.br/

Vídeo como se inscrever : https://youtu.be/6r2-eWXw9wA